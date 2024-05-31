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Новини

Україна повернула з російського полону ще 75 людей

31 Травня 2024 12

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією.

З російського полону вдалося повернути ще 75 людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі», – повідомив Зеленський.

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Зустріч полонених на рідній землі

За інформацією голови Офісу президента Андрія Єрмака, звільнені з полону – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні.

«19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках», – сказав Єрмак.

Зокрема, зі своєю мамою нарешті зустрівся хлопчик Дмитро. Жінка перебувала на “Азовсталі”, і відтоді знаходилася у російському полоні.

“Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження… Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома”, – розповів Дмитро Лубінець.
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До сьогодні останній обмін військовополоненими між росією та Україною відбувся 8 лютого. Тоді обмін відбувся у форматі 100 на 100 і став 51-м обміном полоненими з початку повномасштабної війни. Загалом за цей час, разом із сьогоднішнім обміном, з російського полону вдалося визволити 3210 українських військових.

Як повідомляв Varosh, в Ужгороді щонеділі відбуваються акції на підтримку військовополонених.

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Україна звільнила з російського полону ще 75 людей

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Володимира Зеленського

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