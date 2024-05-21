Полон вбиває: щонедільні акції на підтримку військовополонених відбуватимуться в Ужгороді

За оцінками правозахисної організації «Медійна ініціатива за права людини», станом на 6 травня 2024 року у російському полоні перебуває понад 10 тисяч українських військових.

У різних містах України регулярно проходять акції на підтримку українських військовополонених. Тепер такі заходи щотижня проходитимуть і в Ужгороді. Перша мирна акція солідарності з військовими, які дотепер перебувають у полоні, пройшла у неділю, 19 травня.

Як розповіла у коментарі Varosh організаторка мирної акції Тетяна Матвійчук, всі акції погоджені та відбуваються законно: заборонені під час воєнного стану лише мітинги.

«Я навіть не сподівалася, що прийде так багато людей, і що стільки людей насправді мають таку потребу… Родини захисників «Азовсталі» давно проводять такі акції в Києві, інших українських містах та по всьому світу. Мені не вистачало таких заходів в Ужгороді, і виявилося, що людям це теж потрібною», – сказала Тетяна Матвійчук.

Сама жінка нині співпрацює як психологиня з Veteran Hub-ом, де проводить групу підтримки для родин військових. Сама чекає чоловіка з війни.

«Ці акції, в першу чергу, спрямовані на те, щоб показати: ми з вами, нам теж небайдуже. Ми так само чекаємо всіх, хто нині в полоні», – пояснила Тетяна Матвійчук.

Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. За словами організаторки, це – соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити і говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Акції розпочинатимуться щонеділі о 12:00 на площі Театральній, звідти учасники йдуть мирною ходою вздовж липової алеї до площі Поштової. Задля уникнення будь-яких провокацій на маршруті людей супроводжує поліція.

«Для того, щоб долучитися, достатньо просто прийти – можна без плаката, можна з плакатом, зі словами й посланнями, які кожен для себе визначає сам», – сказала Тетяна Матвійчук.

Останній обмін військовополоненими між росією та Україною відбувся 8 лютого. Він відбувся у форматі 100 на 100 і став 51-м обміном полоненими з початку повномасштабної війни. Тоді в Україну вдалося повернути 100 захисників, більшість із яких – захисники Маріуполя.

Загалом за цей час з російського полону вдалося визволити 3135 українських військових.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Заголовок

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