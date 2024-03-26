У Закарпатському муздрамтеатрі встановлюють пандуси для безперешкодного доступу до будівлі

Пандуси встановлюють з метою підвищення рівня доступності до будівлі для маломобільних груп населення.

Як розповів у коментарі Varosh директор Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв Рудольф Дзуринець, пандуси встановлюють коштом власне театру.

«Зараз ми робимо більш доступним вхід ззовні: зі сторони фонтану вхід на Малу та велику сцену, а також з центрального та службового входу. Зараз багато військових відвідують наші вистави, багато з них – з інвалідністю. Ми їм допомагаємо завжди підійматися, бо розуміємо, що на візках нереально просто заїхати самостійно. Тому зараз облаштовуємо доступ зовнішній, а згодом будемо працювати над безбар’єрністю і всередині будівлі», – розповів Рудольф Дзуринець.

За його словами, у планах – написати й податися на грантову програму, яка дозволить максимально покращити доступ у театр для маломобільних груп з-поміж відвідувачів, аж до встановлення у будівлі спеціального ліфта.

Роботи з облаштування пандуса з центрального входу вже майже завершили. Одночасно з тим, працівники також встановлюють спеціальні поручні для зручності.

Загалом весь процес зі встановлення пандусів з усіх вході займе приблизно до 2 тижнів, уточнив Рудольф Дзуринець.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Рудольфа Дзуринця

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