Закарпаття – серед областей із середнім рівнем безбар’єрності: рейтинг за 2023 рік від Мінінфраструктури

За результатами моніторингу областей щодо безбар’єрності об’єктів, що тривав упродовж 2023 року, Закарпатська область отримала 305 балів із 625.

Підсумки моніторингу оприлюднило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Під час моніторингу загалом було обстежено майже 54 тисячі об’єктів, де надають публічні послуги, в різних областях України, за винятком тимчасово окупованих територій.

В ході моніторингу вивчали рівень безбар’єрного доступу до закладів освіти, лікарень, вокзалів, ЦНАПів, державних установ, спортивних та фінансових установ, місць компактного розселення внутрішньо переміщених людей. У такий спосіб вивчали, наскільки доступними є публічні місця для різних верст та категорій населення, зокрема, й людей з інвалідністю.

Відповідно до постанови Кабміну №537 від 2021 року, під час моніторингу вивчається, чи наявні у публічних установах і відомствах пандуси в достатній кількості та достатньої якості, чи достатньо широкі під’їзні доріжки та двері, аби крізь низ міг проїхати візок колісний; чи наявні безплатні паркомісця для водіїв з інвалідністю поблизу споруд; чи є спеціальні кнопки виклику.

За підсумками моніторингу, Закарпатська область опинилася поміж регіонів із середнім ступенем безбар’єрності. Поруч із Закарпаттям, так само визначені регіонами із середнім ступенем безбар’єрності Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Київська, Одеська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська області.

Львівська, Волинська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська та Черкаська області визначені як регіони із високим ступенем безбар’єрності. Тоді як низький ступінь безбар’єрності зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській, Херсонській та Донецькій областях.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка з сайту Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України