У школах, дитсадках та лікарнях Ужгорода почався опалювальний сезон

З 11 жовтня почався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення в Ужгороді. Рішення про це прийняли на виконкомі Ужгородської міської ради з огляду на низьку температуру впродовж кількох днів.

Кожен з цих закладів самостійно вирішує, коли вмикати опалення, — пояснив Varosh заступник міського голови Іван Завидняк.

— На 90% заклади освіти міста, їх є 51 (27 шкіл та 24 дитсадки), перебувають на газовому опаленні, — сказав він. — Обігрівають їх 45 котелень, більшість з яких працюють із використанням природного газу. Лікарні повністю готові до низьких температур, забезпечені генераторами. Школи та садочки забезпечені генераторами на 80%.

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Начальниця управління у справах культури, молоді та спорту Алла Чернобук розповіла Varosh, що спортивні заклади, які перебувають на балансі міста — а це стадіон “Авангард” та адмінбудівля стадіону “Автомобіліст” — перебувають на електричному опаленні.

— Щодо закладів культури — Ужгородської музичної коли №1, Школи мистецтв та відділення публічної бібліотеки — то вони теж готові до осінньо-зимового періоду, у вівторок, 17 жовтня будемо перевіряти готовність уже саме генераторів у закладах. Опалення буде, дітки будуть у теплі, — сказала вона.

Varosh,

фото ілюстративне

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