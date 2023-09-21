Готові на 91%: як Ужгород готується до зими та можливих блекаутів

Усі комунальні медичні заклади Ужгорода забезпечені генераторами, запасами паливно-мастильних матеріалів і зможуть працювати безперебійно у випадку відключень світла. Також медустанови майже завершили підготовку до опалювального сезону, — повідомили нещодавно в Ужгородській міській раді.

Підготовка до опалювального сезону триває з середини квітня до кінця вересня. Varosh поцікавився детальніше про готовність усіх комунальних закладів міста до зими і можливих блекаутів у заступника міського голови Івана Завидняка.

— До опалювального сезону заклади охорони здоров’я міста, а їх є у нас всього 5 — комунальні некомерційні підприємства «Центральна міська клінічна лікарня», «Ужгородський міський пологовий будинок», «Ужгородська міська поліклініка», «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» та «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» — готові на 91 %. Вони опалюються ТОВ «Енергозбереження Закарпаття». Щодо закладів освіти, яких в Ужгороді є 51 (27 шкіл та 24 дитсадка) то вони опалюються 45 котельнями, з них 5 котелень на твердому паливі (дрова), всі інші на газу. На даний момент заклади закупили дров на 35% від потреби, на 80% вони забезпечені генераторами.

На даний момент в усіх закладах освіти проводяться роботи з підготовки до опалювального сезону 2023/2024 років, з яких 73% це щорічні профілактичні регламентні роботи. Ці роботи на сьогодні практично завершені. В інших 27% котелень ще проводяться необхідні пусконалагоджувальні роботи.

— Підприємства критичної інфраструктури також готові до зими, КШЕП закуплена необхідна піщано-гравійна суміш, техніка готується, — сказав Іван Завиняк. — Так що ми готові в межах покладених повноважень. асигнувань та кількості техніки.

Аби запобігти виникненню аварійних відключень та блекаутів, у “Закарпаттяобленерго” розробили ряд заходів із забезпечення надійної роботи електромереж — тривають будівельно-монтажні роботи в електричних мережах 0,4-10, 35-110 кВт, комплексний ремонт підстанцій тощо. Водночас доводять аварійний запас електротехнічного устаткування та матеріалів до норми. Прогнозний термін завершення всіх робіт — жовтень 2023р.

— Енергетики Закарпаття докладуть усіх зусиль, аби ця зима пройшла максимально комфортно і безболісно для жителів Закарпаття. Але ми не маємо права забувати, що підступний ворог накопичує засоби ураження і може використовувати їх упродовж зими, — сказали Varosh в “Закарпаттяобленерго”.

Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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