Тисячний півмарафон пробіг ужгородець Андрій Кирилюк

Тисячний щоденний півмарафон пробіг у суботу ужгородець Андрій Кирилюк. Нерідко пробігами чоловік збирає гроші на потреби ЗСУ. Запустив аукціон і цього разу — розігрує три українські монети. Два переможці отримають монети “Бурий ведмідь” та “Соломія Крушельницька”, а автор найбільшого донату — “Ой, у лузі червона калина”.

Півмарафони щодня чоловік почав бігати ще з липня 2021-го, а бігає вже років 15, аби зміцнити здоров’я, — розповів він Varosh. Він пробіг уже 22 644 км, при середньому темпі 4:53 хв/км, це сумарно майже 78 діб бігу.

— Останнім часом бігаю на стадіоні “Авангард”, не менше 21,1 км, зазвичай бігаю ввечері, по 8-й, найдовшій доріжці. Вона десь близько 450 метрів і я бігаю 50 кругів. Останнім часом бігаю десь 23 км в день, — розповів чоловік. — Забіги колись починалися, щоб зміцнити здоров’я, а тепер ціль змінилася — розігрую монети зі своєї колекції, який випустив Нацбанк, для збору коштів для ЗСУ.

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Андрій розповів: останнім часом сам собі робить якісь досягнення, темпові прискорення і наперед не дуже загадує з планами. Поки травм нема, я планую бігати, каже він.

— Якщо все вдасться, то планую пробігти цю серію півмарафонів до перемоги, — сказав Андрій.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Сергія Денисенка

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