На Закарпатті вперше пройде благодійний забіг West Carpathian Marathon

Благодійний забіг West Carpathian Marathon на підтримку ЗСУ пройде 24 вересня. Це буде перший повний марафон на Західній Україні, який відбудеться на сертифікованій трасі, — розповів Varosh голова ГО «Велообʼєднання м.Хуст» Андрій Козир. Марафон організовує ГО спільно з Закарпатською ОВА і пролягатиме маршрут трасою Буштино – Вишково – Велятино – Хуст.

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— Дистанцію учасники бігтимуть 42,2 км — це повний марафон, який проводиться на Західній Україні вперше, — пояснив Андрій Козир. — Ми провели 5 напівмарафонів і багато людей почали нам говорити, що обре було б уже й марафон пробігти. Але нас стримував момент із трасою — хотілося підібрати оригінальний маршрут, який би не повторювався колами. Крім того, було б добре, якби наша траса була виміряна і сертифікована.

Відтак трасу Буштино – Вишково – Велятино – Хуст — 42,2 км — виміряв і сертифікував міжнародний сертифікатор з Латвії. Цього року такою трасою в Україні можна буде пробігти тільки в Хусті. Крім Хуста сертифіковану трасу мають Київ, Біла Церква, Дніпро, але цього року вони їх не використовуватимуть.

Зі слів Андрія Козира, захід проводитимуть за рахунок партнерів марафону, а всі внески учасників ідуть повністю на підтримку ЗСУ.

Зараз для участі в забігу зареєструвалися вже понад 150 людей. При цьому близько 25% зареєстрованих – це закарпатці, решта – з інших 18 регіонів України. учасники зможуть подолати повну дистанцію чи пробігти командну естафету для двох осіб – по 21,1 км та для чотирьох – по 10,2 км. Також будуть дитячі дистанції та забіг на 1 км.

Реєстрація на «West Carpathian Marathon» триває за посиланням.

Varosh.

Фото: West Carpathian Marathon

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