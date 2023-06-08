Тревел-блогери зняли повнометражний фільм про Закарпаття

Мультимедійна команда «Tour de Ukraine» — ведуча Валерія Мікульська та відеооператор Віталій Зубрицький — зняли повнометражний фільм «Закарпаття: Шлях відновлення». Це вже друга стрічка про Закарпаття, знята командою про Закарпаття та за підтримки управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

Документальний фільм ужгородського режисера про будні лікарів швидкої вийшов онлайн

— Перший наш спільний продукт вийшов до повномасштабного вторгнення рф у 2021 році під назвою «Закарпаття восени», — сказала Varosh керівниця управління Олександра Горзов. — Ідея фільму – показати світу дивовижний край, який оздоровлює та додає сил у боротьбі за Україну. Експедиція творчої команди Закарпаттям тривала понад 2 тижні, а локаціями зйомок стали туристичні магніти краю, які оздоровлюють, перезавантажують і відновлюють сили. Наостанок автори зібрали найкращі рецепти легендарних закарпатських голубців у Великому Бичкові.

Локаціями зйомок стали замок Паланок, маєток Шенборнів, кузня Гамора, бальнеологічний курорт «Косино», оздоровчі чани у селі Лумшори, еко-ферма «Райський куточок», ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря», Карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику та Свидовецький хребет.

— Сподіваємося, фільм зацікавить гостей з інших регіонів України і збільшить попит на мандрівки Закарпаттям закордонними туристами після нашої перемоги, — сказала вона.

Varosh,

Фото: скрин з фільму

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.