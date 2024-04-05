Тренінг для людей, які бажають долучитися до Пласту проведуть в Ужгороді

Дводенний вишкіл для дорослих, які є або планують себе спробувати у ролі виховників для дітей пластунів пройде цими вихідними в Ужгороді. Нині ця потреба дуже нагальна, черги дітей до Пласту щороку ростуть, пояснили Varosh у Пласті. Багато пластунів на війні. Багато, на жаль, загинули у боротьбі. Багато волонтерять для ЗСУ. Тому черги не зменшуються, тільки довшають.

— Вишкіл проводимо для людей, які хочуть більше дізнатися про нашу організацію і думають, чи приєднуватися до Пласту, — розповіла голова Закарпатської Округи Пласту Людмила Лівак. — Це тренінг проводимо, щоб доросла людина могла зрозуміти, чим вона може бути корисною для молоді та ініціювати для неї пластовий рух у своєму населеному пункті, або приєднатися до вже діючого осередку.

На вишкіл наразі зареєструвалося близько 30 учасників. Осередки Пласту вже діють в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, в Довгому і зараз активно підключилися Тересва та Буштино. На цьому вишколі будуть також люди з Поляни.

— Поки що немає нікого в Рахівському районі, на жаль, у Міжгірському, Тячеві, Іршаві, Великому Березному. Але ми не можемо приїхати в місто чи село і все зробити для них. Це має бути якась власна ініціатива від людей, які там мешкають. Тепер в основному до Пласту долучаються дорослі люди 40+, які розуміють, що треба створити цю організацію, і дуже часто це батьки наших пластунів, які бачили, як їхні діти пластують і вирішили для себе бути корисними для молоді, — пояснила Людмила Лівак.

В Ужгороді, оскільки тут є трохи більше студентів і є приплив молоді в місто, то є зацікавленість у Пласті, каже вона. Вишкіл орієнтований для людей 18+, які хочуть творити це середовище для дітей, молоді.

Для того, щоб зареєструватися на семінар, необхідно заповнити відповідну реєстраційну форму за посиланням: http://surl.li/qzosw.

Зоряна Попович, Varosh

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