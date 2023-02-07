100-річчя Пласту святкували в Ужгороді: від перших сходин до підтримки ЗСУ

Впродовж двох днів. 4-5 лютого в Ужгороді відбувалися заходи, пов’язані зі сторіччям та історією ужгородського Пласту всіх періодів. Святкування 100-річчя почалося з урочистого відкриття, де були присутні 250 пластунів з Ужгорода, Мукачева, Берегова, Хуста та Довгого. Далі діти-пластуни долучилися до квестів змагань, пов’язаних зі сторіччям та історією Пласту.

В Ужгородській міськраді відбулась тематична конференція з нагоди ювілею. Говорили про історію заснування Пласту в Ужгороді, про перші пластові гуртки і засновників та його розвиток. Перший пластовий осередок в Ужгороді, був у Державній реальній гімназії (нині — будівля хімічного ф-ту УжНУ), він нараховував 60 хлопців та 14 дівчат. Діяв він під проводом проф. Остапа Вахнянина, проф. Пехмана та Заплеталової. Завершилась конференція в міськраді екскурсією історичною виставкою, де були представлені рідкісні експонати — видання, фото, відзначки та нашивки.

Як розповіла Varosh Мар’яна Комарницька, голова піар і комунікацій організації, нині у Пласті діють 2 улади: новацький (6-11 років) та юнацький (12-18 років).

— Для різних дітей є різні програми, ми організовуємо для них різні акції, сходини, — розповіла вона. —. Бо однією з цілей Пласту є сприяння всебічному вихованню молоді. Крім того, тепер ми багато уваги приділяємо підтримці ЗСУ: збираємо кошти, донатимо, діти наші робили баточики енергетичні, продавали їх, щоб отримані кошти передати воїнам. Тепер це настільки ж важливо, які і виховання молоді.

Святкування 100-річного ювілею завершилося ватрою-концертом у театрі ляльок «Бавка». На ватрі лунали пісні, які співали пластуни станиці Ужгород від заснування, аж до сьогодення. Завершилась програма 5 лютого літургією та вимаршом на Кальварію, де відбулася панахида за всіма загиблими воїнами та померлими пластунами.

Varosh

Фото: Пласт

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