«Тепле місто» проведе менторську програму для громадських організацій, що працюють із суспільними змінами

Платформа «Тепле місто» оголосила набір на менторську програму, податись на яку можуть громадські, благодійні та молодіжні організації та ініціативи з усієї країни, що працюють з суспільними змінами. Програма націлена на те, щоб підсилити громадські організації, надавши їм необхідні знання з інституційного розвитку та посилити їхню спроможність в часи війни, кажуть організатори.

— Протягом багатьох років і особливо після виходу курсу від “Теплого міста” на Prometheus, ми отримуємо запити від громадських організацій з різних куточків країни із проханнями поділитися досвідом, зробити “крок два” після курсу і побачити усе на власні очі, поспілкуватися з командою, поставити запитання, які релевантні для конкретної ініціативи. А також дізнатися, який саме досвід “Теплого міста” можна імплементувати в інших містах та як уникнути помилок. Тому ми об’єднали усі ці запити та знання в одну програму, на яку й самі чекаємо з нетерпінням, – каже директорка «Теплого міста» Росана Тужанська.

Програма триватиме від початку березня до кінця серпня та буде умовно поділена на два етапи — офлайн-школу та онлайн-навчання з менторським супроводом.

В межах першого етапу навчання пройде триденна школа в Івано-Франківській області. У перший день відбудеться зустріч з обміну досвідом з командою «Теплого міста», а також з командами інкубованих проєктів організації. Наступні два дні триватимуть воркшопи з інституційного розвитку.

Організатори повністю покриють витрати на проживання, дорогу та харчування протягом триденного навчання.

Другий етап менторської програми триватиме до кінця серпня. Протягом цього часу організації будуть працювати з ментором, який допоможе зрозуміти слабкі та сильні сторони організації, поставити цілі та завдання для її розвитку та працювати над їх досягненням.

У цей період також триватиме онлайн-навчання — учасники програми зможуть відвідати лекції від провідних експертів в громадському секторі. У підсумку учасники отримають необхідні для розвитку своєї організації навички та пропрацюють з ментором найбільш проблемні зони своєї роботи.

Участь у програмі безкоштовна. Від однієї організації на навчання може пройти одна людина. Подати заявку на участь можна за посиланням до 22 лютого: bit.ly/3vAgWpe

«Тепле місто» – це організація, яка вже 10 років працює в Івано-Франківську. В її межах зародилися такі інституції, як «Промприлад.Реновація», Multimedia lab, Urban Space 100, MetaLab, Save Ukraine Now, Urban Space Radio та Frankivsk Half Marathon. Зараз «Тепле місто» розвиває проєкти «Читай», «Стратегія Івано-Франківська» та надає ґранти локальним ініціативам.

Програма реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Varosh

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