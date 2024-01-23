Змінити парадигму мислення: 40 жінок проходять навчання в проєкті “Bussines-skills для жінок”

З жовтня минулого року на базі Ужгородського національного університету триває проєкт “Bussines-skills для жінок”, покликаний допомогти жінкам, які хотіли вперше розпочати підприємницьку діяльність, або масштабувати її.

Керівниця і розробниця навчальної програми, к.е.н., доцентка кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ «УжНУ», тренерка з лідерства та самопрезентації Вікторія Бондаренко розповіла Varosh: проєкт був створений, щоб допомогти реалізувати нові бізнес-ідеї в умовах війни та надати консультаційну безкоштовну допомогу, пов’язану з діяльністю мікро-, малого бізнесу.

— Навчаються 40 дівчат, попереду в нас уже тільки один, 10-й модуль — “Розробка бізнес-проєктів як основи проєктного фінансування в умовах війни” для отримання фінансування власної справи, — сказала вона. — Цільовою аудиторією були жінки з внутрішньо переміщених осіб, місцеві, які колись займалися чи просто хочуть займатися бізнесом. Частина з них займалися офлайн, частина — онлайн, тому що ми розуміємо, що ситуації в житті бувають різні.

Зі слів Вікторії Бондаренко, метою навчання і було те, щоб жінки розкривали свій потенціал, розвивалися. Перші 3 модулі були більше психологічно-емоційного характеру, наступні вже стосувалися самопрезентації, розробки бізнес-ідеї тощо. Зрештою частина дівчат пішли на роботу, бо зрозуміли, що бізнес — це не їхнє, що теж, на думку Вікторії Бондаренко, важливо.

— Деякі з дівчат, які переїхали до нас, не займалися бізнесом, бо не знали регіонального ринку, не мали підтримки, колаборацій і просто не знали, що робити і вони просто стартанули знову. Жінки-переселенки принесли нам більше освітніх проєктів і це дуже цікаво. Є барабанний фітнес, ресторанний сервіс, пошиття одягу.

Ще один важливий результат, який досягли жінки, навчаючись у проєкті, це те, що вони свідомо перейшли з розряду найманого працівника до самозайнятої особи. Вікторія Бондаренко розповіла про жінку, яка раніше працювала інженером на атомній електростанції, а під час навчання в проєкті придумала гру для дітей і дорослих, сама її змакетувала і зробити цей крок — від мислення інженерки на великому підприємстві до людини, яка починає власну справу — для неї було дуже непросто.

— Перші три модулі вона сиділа ніби приголомшена, бо всі дівчата мали якісь ідеї, а вона була налаштована на технічну роботу, тому цей крок для неї був дуже важливим, — сказала керівниця програми. — Для багатьох дівчат самопрезентація стала переломним моментом, вони зрозуміли, що вартують більшого.

Одна з учасниць проєкту, Віра Архангел, родом із Запорізької області, працювала в Криму та Донецьку, у 2015 переїхала до Ужгорода, та з початком вторгнення з родиною виїхали в Чехію, але повернулися до України. Працювала в сфері ресторанного бізнесу.

— Я відчула, що хочу повернутись в Україну, що в цей тяжкий період я можу бути корисною вдома , я можу мати причетність до змін на краще в моєму місті та ще не розуміла коли саме це зроблю, а тим часом проживаючи ще у Празі, я почала будувати план розвитку та навчання, — каже вона. — Маю велике бажання покращити сервіс нашого міста, хочу допомогти молоді цінувати та закохатися в свою професію, хочу допомогти керівникам та власникам бізнесу зрозуміти, що найкраща їх інвестиція в свій бізнес – це навчання колективу. Завдяки проєкту ми не лише йдемо до втілення своїх цілей, а й здобули підтримку та можливість колаборацій одна з одною.

Фітнес-тренер Альона Луценко після 9 модулів додала два нових фітнес напрямки: 1.STICKFIT (барабанний фітнес), якого ще не було в Ужгороді і 2. “Здорова спина”. Окрім того отримала сертифікат зі “STRENGTH AND CORRECTION” (корекція постави), попереду сертифікація зі спортивної нутриціології.

Зі слів Вікторії Бондаренко, найближчим часом почнуть реалізовувати проєкт для підтримки чоловіків.

Проєкт “Bussines-skills для жінок” здійснено в рамках проєкту за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Проєкт реалізовується ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та ГО «Університетський центр підтримки бізнесу «Про БОНО».

Varosh,

Фото надані Вікторією Бондаренко

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