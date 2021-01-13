Танцюємо під новий альбом від “Триставісім” – “Мусай”. Слухати, шерити, лайкати мусай
13 Січня 2021171
Наприкінці грудня ми анонсували вихід нового альбому ужгородського гурту Триставісім – “Мусай”, і розповіли про пісню “Маленькі люди”, яка дочекалася свого часу. А цього разу з радістю ділимося лінками на увесь альбом.
— Мусай – унікальне закарпатське слово, яке для нас має набагато ширше значення, ніж його угорський прототип “muszáj” (повинен). Для нас “мусай” значить не тільки “діяти”, тому що повинен, а навпаки – діяти цілеспрямовано, сконцентровано, точно, прицільно, безкомпромісно і вчасно, будучи у вільному, не скутому стані. Саме так, як повинен працювати уке і наґе під час практик айкідо, саме так, як працює все тіло музиканта, виконуючи твори. Наш друг, вчитель бойових мистецтв часто порівнює ці речі – музику і бойове мистецтво, і ми не можемо з ним не погодитися. Тому – мусай жити, мусай грати, мусай слухати, мусай кохати!