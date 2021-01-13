Танцюємо під новий альбом від “Триставісім” – “Мусай”. Слухати, шерити, лайкати мусай

Наприкінці грудня ми анонсували вихід нового альбому ужгородського гурту Триставісім – “Мусай”, і розповіли про пісню “Маленькі люди”, яка дочекалася свого часу. А цього разу з радістю ділимося лінками на увесь альбом.

Ось що кажуть хлопці про “Мусай”.

— Мусай – унікальне закарпатське слово, яке для нас має набагато ширше значення, ніж його угорський прототип “muszáj” (повинен). Для нас “мусай” значить не тільки “діяти”, тому що повинен, а навпаки – діяти цілеспрямовано, сконцентровано, точно, прицільно, безкомпромісно і вчасно, будучи у вільному, не скутому стані. Саме так, як повинен працювати уке і наґе під час практик айкідо, саме так, як працює все тіло музиканта, виконуючи твори. Наш друг, вчитель бойових мистецтв часто порівнює ці речі – музику і бойове мистецтво, і ми не можемо з ним не погодитися. Тому – мусай жити, мусай грати, мусай слухати, мусай кохати!

Слухати альбом тут.

Вокал, акустична гітара: Павло Генов ,

, Труба, вокал, бек-вокал: Володимир Щобак ,

, Барабани: Ігор Магада ,

, Бас-гітара: Андрій Шаповалов ,

, Акордеон: Станіслав Микульця ,

, Гітара: Арсен Бабиченко , Сергій Єлагін , Крістофер Бобік (пісня Карпатос),

, , (пісня Карпатос), Скретчі: DJ Vibes ,

, Recorded: Віталік Лєвшаков , Олeг Орєшніков ,

, , Mixed & Mastered: Coloorsun Music.

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