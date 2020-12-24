Павло Генов: про новини від Триставісім, пісню “Маленькі люди” і новий альбом, який вийде у січні

18 грудня ужгородський гурт “Триставісім” презентував пісню “Маленькі люди”, яка суттєво відрізняється від музичного стилю хлопців. Не надто рок, як зазвичай вони грають, проте енергійна у своїй романтичності. Це перша чудова новина! А друга – 10 січня вийде новий, уже третій альбом “Триставісім” – “Мусай” (9 пісень). Спільно з фронтменом Павлом Геновим розповідаємо всі деталі.

Можливо, комусь здалося, що команда взяла паузу. Але ні, Триставісім створили нову музику. Річ у тім, що Павло Генов наразі мешкає із родиною за кордоном, учасники гурту бачаться рідше, але це не перешкоджає їм творити. Протягом “перерви” вони опублікували п’ять нових сінглів, анонсуючи майбутній альбом. Одна з нових композицій – “Маленькі люди”.

«Уже купу років усі просили нас записати цю пісню. Але через те, що вона зовсім інша від усіх наших пісень, то ми все затягували. Написана вона була, коли лиш гурт утворився, і, напевно, чекала, поки в більшості з хлопців уже в самих будуть “маленькі люди” з “32-ми стопами», – кажуть Триставісім.

Так, пісні вже багато років, але саме тепер настав її час.

«Слова написав наш друг і тодішній вокаліст гурту Андрій Стебівка, і в нас навіть був демозапис, який досі періодично крутиться на радіо Тиса FM в Ужгороді (привіт, друзі!), – додають хлопці. – Узагалі, звучання “Маленьких людей” є мінімалістичне як для нас: тільки вокал під акустику, труба і ритм, але воно і створює особливу легкість і безпосередність в пісні. Виявляється, під нашу музику можна не тільки стрибати і гоцати, але й перевести дух, помріяти, побути дитиною…».

«Пісня “Маленькі люди” – вона інша, вона суттєво відрізняється від усіх наших пісень. Тому що всі інші – вони такі веселі, стрибати, танцювати, а “Маленькі люди” – вона така … поміж енергійними танцями і відпочинком. Якраз підійшов час записати цю пісню, коли більшість гурту стала батьками», – розповідає Павло Генов.

Якщо говорити про весь альбом “Мусай”, то він звучатиме енергією та сенсом, що завжди наповнюють усі тексти Триставісім. У ньому буде дев’ять пісень.

Найпопулярнішою у “Мусай” є композиція “Карпатос”, наразі вона має найбільше прослуховувань на всіх музичних сервісах.

10 січня альбом з’явиться на безкоштовних та платних платформах (тисніть на улюблений сервіс у цьому списку і слухайте):

«10 січня альбом буде доступний на всіх стрімінгових музичних сервісах. Як тільки ми зможемо щось планувати, як і весь світ, то з радістю обов’язково відіграємо концерт в Ужгороді. Також дивимося в сторону фестивалів, якщо вони будуть. Це ж наша пристрасть і місія – давати хороші концерти на фестивалях».

Це вже буде третій альбом Триставісім. Перший – “Перча” – мініальбом на 5 пісень. Другий – “Лачо” – лонгплей, 11 пісень. І ось з нетерпінням чекаємо “Мусай” та його 9 композицій.

Історія:

Гурт утворився близько 10 років, вже виступив, мабуть, на 300 концертах, чи не на всіх фестивалях західної України, а також в Угорщині та Польщі. У Польщі хлопців обожнюють і розкупили всі диски під час невеличкого туру різними містами.

Учасники Триставісім працюють на основній роботі, проте музика – приємна стихія і змога втілити власні ідеї.

«Ми трохи дозволяємо собі музичний творчий пошук, тому що не залежимо комерційно, ми не робимо тільки те, що “людям заходить”. Музика для нас – життя, а не робота, тому і виходить цікавий матеріал».

Довідка:

Триставісім – рок-гурт із потужною енергетикою. Рок-основа вдало поєднується з напористими колоритними мелодіями, в яких пізнаються карпатсько-балканські мотиви. “У карпатському дусі рок-н-рол м’юзік” – так музиканти характеризують власний стиль.

На виступах хлопці вміло створюють контакт із глядачами. Кожен із учасників намагається своєю харизмою та грою на інструменті максимально доповнити загальний образ і звучання гурту. Команда активно гастролює Україною та за її межами, даючи яскраві живі шоу.

Учасники: Павло Генов, вокал, гітара; Ігор Магада, барабани; Станіслав Микульця, акордеон, бек-вокал; Андрій Шаповалов, бас-гітара; Володимир Щобак, труба, бек-вокал; Арсен Бабиченко, гітара; Олег Орєшніков, звукорижисер.

Евеліна Гурницька, Varosh