“Світлячку, сяй!”: просвітницьку кампанію про важливість світловідбивачів проводять у школах Ужгорода старшокласники

З початку березня група старшокласників Ужгорода ходять навчальними закладами міста та розповідають учням молодших класів про правила поведінки на дорозі в темну пору дня і про правила користування світловідбивачами. Таку просвітницьку кампанію “Світлячку, сяй!” придумали ще восени ГО “ФОРЗА” та Учнівське самоврядування Ужгорода.

— Ми придумали цю кампанію, щоб підвищити видимість пішоходів в темну пору дня у зв’язку з вимкненнями світла, — розповіла Varosh комунікаційниця “ФОРЗИ” Дзвінка Білоног. — Поки готувалися, час минув і втілювати проєкт почали на початку березня. Старшокласники роздають учням молодших класів світловідбивні стрічки і розповідають про їхню важливість та про правила поведінки на дорозі в якості пішоходів. Водночас ми завжди закликаємо дітей поділитись цією інформацією з дорослими.

Зі слів Дзвінки Білоног, формат проведення таких занять — “рівний — рівному”, тобто коли дитина розповідає про щось важливе іншій дитині — запропонувала на той час керівниця самоврядування від управління освіти, Марія Симкович. Він повністю себе виправдав, тому що все ж старшокласники для малечі мають певний авторитет.

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Групу старшокласників сформували змішану, з різних шкіл Ужгорода. Вони створили кілька презентацій для 1-2 та 3-4 класів. Один 10-класник, Крістіан Гарабаджіу, навіть написав комп’ютерну гру “Світлячку, сяй!” за питаннями, які писала вся команда. На кожній зустрічі один із ведучих, старшокласник, грає роль Світлячка, вдягненого в світловідбивний ремінь та з крильцями. В кінці занять команда знімає відео з різними гаслами, які вони придумали: “Світловідбивач на собі маєш — додому безпечно потрапляєш!” або “Заявляє Світлячок, що світловідбивач на тобі — це дуже ок!”

— Потрапляти в школи нам допомагає управління освіти Ужгородської міської ради, — розповіла комунікаційниця ГО “ФОРЗА”, — ми вже пройшли 11 шкіл та НВК. В школах після наших занять ми залишаємо просвітницькі плакати, які ми підготували про видимість пішохода у темному одязі, світлому одязі і зі світловідбивачем у темний час доби для водія. До акції долучилося понад 30 старшокласників.

Загалом, фідбек від малечі щодо цих занять є постійно, каже Дзвінка Білоног. Вони постійно розповідають на заняттях, що десь дорослі неправильно поводилися на дорозі чи інші моменти. Вони багато про це знають і їх часто аж розпирає від бажання поділитися знаннями.

Зі слів Дзвінки Білоног, з початку занять, за місяць малюкам у молодшій школі роздали близько 2,5 тисяч світловідбивачів. Реалізують цю кампанію в рамках проєкту SUMCITYNET, Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, за фінансової підтримки Європейського Союзу. В ГО “ФОРЗА” кажуть: незважаючи на те, що назва країни «білорусь» присутня у назві транскордонної програми співпраці, починаючи з 24.02.2022 року співробітництво з нею не проводиться.

Varosh

Фото зі сторінки ГО “ФОРЗА” у Фейсбуці

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