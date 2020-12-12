свій_до_свого_по_своє: закарпатці закликають підтримати локальних виробників та бізнеси

Лікар-інфекціоніст Стапан Карабиньош вирішив запустити важливий та потрібний челендж – #свій_до_свого_по_своє. Його головна мета – закликати закарпатців купувати локальні продукти та підтримувати місцеві бізнеси.

– Здається… Ні, не здається… На жаль, попереду кілька дуже непростих місяців. Для кожного з нас. Для лікарів, вчителів, продавців, аптекарів, літніх людей, підприємців. Тому зараз так важливо підтримувати один одного – словом, справою, дією. Купувати хліб в маленькій пекарні, мило у локального виробника, мед у місцевого підприємця, сушені яблука у бабусі-сусідки, соки, спеції, варення, каву, тістечка, цукерки, молоко і багато-багато іншого – у тих, хто поряд. Створювати нову еко-систему відносин та взаємної підтримки. Інакше… А давайте не будемо думати, що ж інакше, а спробуємо діяти! Почнемо із дуже корисного челенджу #свій_до_свого_по_своє, – каже ініціатор акції.

Стартує Ужгород! Сподіваємося, що цей челендж підхоплять не гірше колись вірусних харлемшейку чи айсбакетчеленджу.

Почне його, дуже символічно, ніхто інший, а ЛІКАР-ІНФЕКЦІОНІСТ – Степан Карабиньош, який щиро радить замовити доставку у місцевих закладів. Зокрема у Апріорі.

Всі деталі у його відео.

Varosh