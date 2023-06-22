Спорт, творчість та мотиваційні тренінги: програма молодіжного освітнього фестивалю в Ужгороді

З 23 по 25 червня в Ужгороді, на стадіоні «Авангард» відбудеться молодіжний освітній фестиваль «База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!» від Української академії лідерства та GoGlobal.

Протягом трьох днів територія стадіону перетвориться на майданчик для нетворкінгу, на якому 600 активних молодих людей з різних куточків України зможуть знайти нових друзів, прокачати навички самозарадності, емоційної стійкості, комунікації та планування.

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Усі учасники будуть поділені на групи 12-15 осіб і 4 групи складатимуть осередок. Всі дні програми відбуватимуться в ігровому форматі: відбуватимуться змагання між цими групами з тематичними блоками та воркшопами, що допомагають учасникам зрозуміти, як бути стійкими під час війни, а також як допомогти наближенню перемоги і як будувати своє майбутнє в Україні.

На фестивалі заплановані безліч освітніх і мотиваційних воркшопів. Спікерами панельної дискусії «Наша боротьба: перемоги, уроки, плани» стануть Роман Лозинський (народний депутат ВРУ та боєць ЗСУ), Севгіль Мусаєва (головна редакторка Української правди), Андрій Любка (український письменник) та інші.

На учасників фестивалю чекають уроки першої домедичної допомоги, самооборони від проєкту «Смілива» та «Фонду Маша», фанової англійської, лекції про штучний інтелект в освіті та можливості для молоді власноручної відбудови зруйнованих українських міст, а також тренінги з розвитку лідерських навичок від експертів Української академії лідерства.

Участь в усіх трьох днях фестивалю безкоштовна. Для участі потрібно заповнити анкету та пройти відбір за віком і мотивацією.

Varosh,

Фото: Go Globe

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