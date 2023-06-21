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Літній університет-2023 приймає цього року старшокласників з усього Закарпаття

21 Червня 2023 1

Найкращі учні Закарпаття — учасники і переможці обласного і республіканського етапу олімпіад з математики, інформатики та малої академії наук — беруть участь у Літньому університеті-2023. Його роботу відновив цьогоріч Ужгородський національний університет. Загалом запросили 32 учнів-старшокласників, які наступного року будуть абітурієнтами, — розповів проректор УжНУ Ігор Король.

Litnij Universytet1

— Ми підготували візити до різних факультетів, хочемо показати їм університет зсередини, щоб вони могли побачити всі наші факультети і підібрати для себе той факультет для майбутнього вступу, який їм найбільше сподобався, — пояснив Ігор Король. — Учасники відвідають нашу обсерваторію, ботанічний сад, університетські музеї, будуть також багато різних екскурсій, гратимуть в різні науково-популярні ігри.

Litnij Universytet2

Цього року проєкт вперше проводять спільно з Департаментом науки, молоді та спорту, в попередні, 2018-2019 роки Літній університет проводили спільно з Ужгородською міською радою і, відповідно, учасниками були тільки ужгородська молодь.

Триватиме Літній університет з 19 червня до 1 липня.

Varosh, 

Фото: Медіацентр УжНУ

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# Літній університет # ужну

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