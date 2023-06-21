Літній університет-2023 приймає цього року старшокласників з усього Закарпаття

Найкращі учні Закарпаття — учасники і переможці обласного і республіканського етапу олімпіад з математики, інформатики та малої академії наук — беруть участь у Літньому університеті-2023. Його роботу відновив цьогоріч Ужгородський національний університет. Загалом запросили 32 учнів-старшокласників, які наступного року будуть абітурієнтами, — розповів проректор УжНУ Ігор Король.

— Ми підготували візити до різних факультетів, хочемо показати їм університет зсередини, щоб вони могли побачити всі наші факультети і підібрати для себе той факультет для майбутнього вступу, який їм найбільше сподобався, — пояснив Ігор Король. — Учасники відвідають нашу обсерваторію, ботанічний сад, університетські музеї, будуть також багато різних екскурсій, гратимуть в різні науково-популярні ігри.

Цього року проєкт вперше проводять спільно з Департаментом науки, молоді та спорту, в попередні, 2018-2019 роки Літній університет проводили спільно з Ужгородською міською радою і, відповідно, учасниками були тільки ужгородська молодь.

Триватиме Літній університет з 19 червня до 1 липня.

Varosh,

Фото: Медіацентр УжНУ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.