Співак із Закарпаття Роберт Тіводор презентує ліричний трек “Тиша”

Роберт Тіводор, який до повномасштабного вторгнення росії був солістом гурту “Чаламада”, 19 жовтня презентує нову пісню — “Тиша”. Це другий його доробок в сольній кар’єрі. Весною цього року Роберт представив світові пісню-присвяту матерям загиблих українських воїнів — “В твоїх очах”.

Зі слів співака, “Тиша” – це солодкі спогади з присмаком ностальгії.

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— Особисто в мене такі спогади асоціюються з вечірнім морем, безмежним спокоєм і коханою жінкою поруч. Мій товариш, музикант Василь Переверзєв охарактеризував пісню так: “Широка пісня. Як космос та океан, як тендітна дівчина, яка уповільнено біжить по пустелі, як дитина, що розглядає нічне зоряне небо, як приховане почуття любові, яке боїшся вимовити вголос, щоб не втратити”, — сказав Роберт Тіводор.

Творчість музиканта під час війни змінилась. Тепер він пише сольні композиці здебільшого з глибокими текстами і широким сенсом. Щодо закарпатського діалекту, який був притаманний “Чаламаді”, то з цим артист теж експериментує.

Над треком “Тиша” працювали: музика, текст — Роберт Тіводор, аранжування здійснив Іван Реплюк, зведення – Роман Білик, мастерінг — Andres Mayo.

Varosh,

Фото: фрагмент обкладнки композиції

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