Відеопроєкт ужгородського митця Дмитра Фесенка здобув перемогу на міжнародному конкурсі у Нью-Йорку

Музична композиція під назвою «Russian Doll» отримала першу премію фестивалю New York Victory International Music Competition. «Russian Doll» – це кавер-версія ужгородського проєкту VENERA, заснованого Дмитром Фесенком, на пісню відомого норвезького колективу Ulver.

Понад 12 років займаючись творчими експериментами у співпраці з різними креативними особистостями, у 2022 році Дмитро Фесенко заснував новий індустріально-автентичний проєкт під назвою VENERA.

У січні 2023 року проєкт презентував в Ужгороді відеокліп на композицію “Russian Doll”, знятий оператором Юрієм Готрою.

«Russian Doll» – це музична композиція про падіння Радянського союзу. Я трохи інтерпретував її по-своєму, і ми відзняли тематичний сюрреалістичний експериментальний відеокліп», – розповів виданню Varosh Дмитро Фесенко.

За його словами, на відеороботу надзвичайно позитивно зреагували безпосередні автори пісні – норвежці Ulver, поширивши відеокліп закарпатців на власних сторінках у соцмережах.

Навесні 2023 року «VENERA» подала «Russian Doll» одразу на кілька музичних міжнародних фестивалів, здобувши низку відзнак.

Найбільш вагома та значима з них надійшла на адресу переможців зовсім нещодавно: композиція «Russian Doll» була визнана найкращою з-поміж конкурсантів міжнародного фестивалю New York Victory International Music Competition.

