Спеціальна комісія перевірить роботу ТЦК СК по всій Україні

Створено комісію для перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) — колишні військкомати — у всіх регіонах України. Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розпочав виконання доручення щодо організації комісії.

“Так, отримав завдання від президента України щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність ТЦК. Тому робоча група створена. Вона включає в себе силовий блок: НАЗК, ДБР, СБУ і Нацполіцію, яка перевірятиме за своїми питаннями: від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства”, — сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону в середу.

З його слів, було також створено групу від Збройних сил, яка аналізуватиме виконання завдань, прийматиме відповідну інформацію від людей і проводитиме аналіз. Відтак, правоохоронці перевірятимуть, “наскільки спосіб життя керівників ТЦК відповідає їхнім деклараціям”, а “Збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як він виконує завдання і які скарги на роботу цього комісаріату”.

“Наприкінці ми об’єднуємо всі ці дані, аналізуємо і віддаємо керівництву держави вже наші пропозиції щодо подальших кроків, щодо того чи іншого керівника”, — пояснив заступник міністра.

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В разі виявлення доказової бази корупції та зловживань будуть ухвалені дуже жорсткі кадрові та правові рішення. Головне під час перевірок, на думку Олександра Павлюка — не порушити процес мобілізації.

Varosh,

Фото: Олександр Павлюк, armyfm

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