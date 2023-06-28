Закон про нову систему доплат та відпусток для військовослужбовців ухвалила Рада

Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим, “за” проголосували 311 депутатів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

“Основна задача законопроекту – військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн, —написав він. — Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз. Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ”.

Збережені норми про запровадження відпусток для військових на термін до 30 днів щорічних та до 10 днів на випадок сімейних обставин. Курсанти матимуть до 10 днів відпустки взимку та до 20 днів — влітку.

Після першого читання депутати внесли зміни, а саме: для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис) — зауважив Ярослав Жлезняк.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн. Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн.

“Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів, безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців”, — йдеться в дописі.

Varosh,

Фото: 24 Канал

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