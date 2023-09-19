Скульптурну композицію «Вартовий Хустського замку» встановили в Хусті

На підйомі до Хустського замку, біля великого кам‘яного макету фортеці встановили днями скульптурну композицію «Вартовий Хустського замку». Фігура кота в рицарському обладунку вибрана для скульптури невипадково, — пояснив Varosh голова Асоціації екскурсоводів Закарпаття Олександр Шершун.

Хустський замок відтворили в доповненій реальності. Додаток буде доступний ще цього року

— Образ кота в обладунку другої половини XIV ст. відсилає нас до імені першого відомого коменданта фортеці Домініка Мачки (Dominiko dicto Macska). Він згадується у хартії короля Людовіка І Великого від 21 червня 1353 року. Крім Хустської фортеці Домінік був віце-ішпаном комітату Мараморош та комендантом замку Нялаб (с.Королево). У місцевій говірці мачка — це кішка. Звідси і з’явився образ грізного капітана в образі кота, — сказав він.

Автор композиції — Роман Гайделбахер. Шолом, меч та морда викувані з нержавіючої сталі, це дає змогу не фарбувати, а залишити в їх «голому» металі. Все інше зроблено із звичайної сталі, та пофарбовано, щоб запобігти корозії та акцентувати увагу на основних елементах.

Олександр Шершун додав: цікава деталь композиції — забрало шолома «Гундсгугель».

— З німецької перекладається, як «собачий капюшон», — розповів Олександр. — Одними з найпоширеніших зловісних образів у фольклорі були «песиголовці». Частина краєзнавців вбачає у них татар. Хуський замок захищав не лише «соляний шлях», а й навколишні землі, у тому числі і від татарських набігів, зокрема гарнізон фортеці у 1717 році розбив 12-тисячну орду.

В команди є ідея продовжити цю ж тематику історичних скульптурних композицій по інфших фортецях Закарпаття. Є образи для Мукачівського замку і фортеці «Сент-Міклош».

Беззахисна архітектура: чи можливо відреставрувати Хустський замок

Пам’ятник виготовлено у межах заходів міжнародного проекту “Лєско і Хуст: історія — це наша сила”, що фінансується Європейським Союзом.

Varosh,

Фото Хустської міської ради та Олександра Шершуна, головна світлина — Володимира Татарського

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