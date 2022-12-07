Хустський замок відтворили в доповненій реальності. Додаток буде доступний ще цього року

Львівські стартапери Chameleon Age відтворили у технології доповненої реальності Хустський замок, руїни якого тепер височіють над містом. Дослідники опрацювали історичні джерела, професійний архітектор створив його 3D модель, а IT-фахівці відтворили вигляд замку у віртуальній площині. Зробили це, щоб законсервувати руїни, а згодом провести музеєфікацію замку і його часткову відбудову, — пише Zaxid.net.

Хустський замок як фортифікаційний комплекс існував у XI-XVIII ст. Команда стартаперів напрацювала модель замку з XVII ст. – в час його розквіту. Професійний архітектор-реставратор, фахівець з середньовічної фортифікаційної архітектури Богдан Шерегій понад 10 років займається його дослідженням. Він створив благодійний фонд «Відродження. Замок Хуст» і у 2018 році взяв замок під опіку.

«Щоби пояснити людям, що ми хочемо зробити для його відродження, треба це показати, візуалізувати. Я розробив 3D модель. Для отримання фінансування ми подавалися на грант, але з цим не вийшло. Тому я за свої кошти замовив AR для замку. Це було ще до війни», – пояснив він.

Замок у AR розробив Денис Комісар з Ірпеня. У напрацьованому мобільному застосунку доповненої реальності, крім зовнішнього вигляду фортифікації, можна буде оглянути інтер’єр, лицарську залу, — пишуть Zaxid.net. Додаток буде доступний на Appstore і GooglePlay до кінця грудня. А попередню візуалізацію можна оглянути на сайті.

Varosh

Фото Zaxid.net

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