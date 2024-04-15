12 квітня 1912 року у Львові гурток Олександра Тисовського, одного із засновників Пласту, склав першу в історії пластову присягу. Відтоді у цей день щорічно відзначається день Пласту, який традиційно вважається днем народження організації.

Цього року, у 112-ту річницю Пласту ужгородські пластуни святкували День Першої Пластової Присяги. Захід пройшов у неділю, 14 квітня, в Ужгородському замку. Участь у ньому взяли близько 150 пластунів та гостей свята.

Як розповіла у коментарі Varosh координаторка комунікацій Пласту Мар’яна Комарницька, за останні роки Пласт в Ужгороді та на Закарпатті активно розвивається: батьки все частіше виявляють бажання записати дітей в організацію, тож з’являються все нові осередки.

Так, за останній час нові осередки сформувалися, зокрема, у Берегові, Великому Бичкові, Тересві. Станом на зараз, уточнила пані Мар’яна, в Закарпатській області діє 8 осередків Пласту, і лише у станиці Ужгород в організації залучено близько 150 пластунів різних вікових категорій.

Загалом в Україні, за її словами, діє 126 осередків Пласту, які нараховують понад 10 тисяч активних пластунів.

«У нас є дітки різних вікових категорій. Пташата – найменші, віком від 2 до 6 років, якраз на заході відбулося їхнє іменування, діткам пов’язали білі пластові хустини. Також є улад новаків та новачок – це діти від 6 до 11 років, цього року виповнюється 100 років саме цьому уладу. І є ще один улад пластунів – юнаків та юначок: це вже вік 11-18 років», – розповіла Мар’яна Комарницька.

Під час заходу, окрім складання пластової присяги, також урочисто пов’язали хустини дорослим, які недавно долучилися до Пласту. Трохи раніше в Ужгороді пройшов дводенний семінар для дорослих, на якому людей, які хочуть долучитися до організації, знайомили із принципами й ідеєю роботи Пласту. Після семінару, що відбувся на початку квітня, 4 його учасників стали до лав Пласту тепер уже як виховники, і надалі працюватимуть із дітками.

Після складання пластової присяги пластуни вирушили на Кальварію, де вшанували пам’ять полеглих за Україну воїнів.

«Пласт – ціннісне середовище розвитку. Ми виховуємо “новий люд”, який буде відбудовувати країну після перемоги. “Новий люд” – нове покоління, ті, для кого цінність української мови, культури і традицій не потрібно доводити, хто допомагають іншим, займаються суспільно корисною діяльністю, дбають про навколишнє середовище і на своєму місці роблять все можливе заради України», – підсумувала Мар’яна Комарницька.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Мар’яною Комарницькою

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