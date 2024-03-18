Ознайомчий вишкіл для охочих стати пластовими виховниками відбудеться в Ужгороді

Дводенний ознайомчий семінар для дорослих, які бажають долучитися як виховники до формування та розвитку пластових осередків в області, пройде на початку квітня.

Як розповіла у коментарі Varosh голова Закарпатської Округи Пласту Людмила Лівак, наразі чимало батьків мають бажання долучити дітей до Пласту. Для того, аби займатися з дітьми, необхідні дорослі люди, які б розділяли цінності та ідеї організації, та готові присвячувати роботі з дітьми на громадських засадах певну частину власного часу.

Допоки ж потрібної кількості виховників в організації немає, пластові округи не в змозі набирати нових дітей.

«Деякі наші виховники зараз воюють, хтось, на жаль, загинув, з кимось наші дороги розійшлися з якихось інших причин. Натомість кількість дітей, які хочуть вступити у Пласт, постійно збільшується. Але ми не всесильні: поки немає людей, які готові бути виховниками, ми не можемо набирати нових дітей. Бачимо, що запит суспільства є, але потрібні люди, які будуть готові «впрягтися» в це довготривале волонтерство», – розповіла Людмила Лівак.

За її словами, дорослі люди, які виявляють бажання долучитися до Пласту, мають розуміти, як працює організація та які цінності сповідує. Відтак, коли збирається певна кількість людей, зацікавлених у можливості стати до лав Пласту, в організації проводять ознайомчу зустріч із потенційними майбутніми виховниками. Під час зустрічі існтруктори організації розповідають про те, чим є Пласт, як у ньому розвиватися самому і як розвивати дітей.

«Зараз є близько 20 людей з області, переважно з Ужгорода, але й із інших осередків і сіл, з якими треба провести навчання. Дводенний семінар, який ми проведемо в Ужгороді – це буде загальна ознайомча зустріч: щоб людина могла в загальних рисах зрозуміти принципи нашої роботи, як ми працюємо загалом, яка наша ідеологія. Як правило, після цього люди одразу не починають працювати з дітьми: для тих, хто вирішить після семінару остаточно долучитися до Пласту, проводиться додаткове поглиблене навчання», – розповіла Людмила Лівак.

Ознайомчий семінар в Ужгороді відбудеться 6-7 квітня. Навчання безплатне.

Для того, щоб зареєструватися на семінар, необхідно заповнити відповідну реєстраційну форму за посиланням: http://surl.li/qzosw.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Офіційний сайт Пласту

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