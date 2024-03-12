Скільки коштів надійшло за використання платних камер в Ужгородському СІЗО та на що їх спрямували

З моменту відкриття у Закарпатській УВП №9 платних камер з поліпшеними умовами в установу від сплати за їх користування надійшло понад 1 млн грн.

Як повідомив у відповіді на інформаційний запит Varosh начальник Закарпатської УВП №9, підполковник внутрішньої служби Ігор Туркалевич, в установі виконання покарань діє 6 платних камер з поліпшеними умовами тримання.

Станом на 1 березня 2024 року у таких камерах утримується 13 осіб.

Камери з поліпшеними умовами тримання в Ужгородському СІЗО обладнані кондиціонером, електроплиткою, мікрохвильовою піччю, холодильником, телевізором та бойлером. У таких камерах також є спальні та кухонні меблі та посуд. Наявні душова кабіна, умивальник та санвузол.

Впродовж 2022 року платними камерами з поліпшеними умовами тримання скористалися 15 осіб. Впродовж 2023 року – 26 осіб.

Станом на 1 березня вартість розміщення в платній камері з поліпшеними умовами становить:

Доба – 690 грн

Тиждень – 2360 грн

Місяць – 5320 грн.

Загалом з моменту відкриття платних камер у Закарпатській УВП №9 1 серпня 2020 року від їх оплати в установу надійшло 1 млн 115 тис. грн.

За отримані від сплати за розміщення у платних камерах кошти в установі здійснили поточний ремонт безплатних камер, провели поточні ремонти котельні, бомбосховища та частини даху режимного корпусу, здійснили заміну електропроводки та встановили кабельну мережу для підключення камер відеоспостереження та датчиків руху.

Також за ці кошти було встановлено металопластикових вікна та двері, закуплено баки для питної води, кухонне обладнання для платної камери тощо.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

На титульному фото: платна камера для жінок у Закарпатській УПВ №9. Світлина з Фейсбук-сторінки установи

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