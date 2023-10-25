“Школу експортера” запускають на Закарпатті. Кому це буде цікаво

Навчання для працівників місцевих і релокованих підприємств, діяльність котрих орієнтована на зовнішній ринок збуту проведуть 9-10 листопада. Такий тренінг-інтенсив буде корисним також і для бізнесів, які тільки планують вихід на експорт, — пояснила Varosh Ельвіра Лесишин, начальниця управління регіонального розвитку департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА.

— Це пілотний проєкт, ми подивимося, яким буде запит, — пояснила вона. — Саму ідею ми почерпнули від наших колег зі Львівського департаменту економіки, вони проводять таку школу вже 5 рік поспіль. Плануються не тільки лекції, а ще й воркшопи, тренінги, можливо, робота в команді.

Першочергово завданням Школи експортера було сформувати майданчик для знайомства місцевого бізнесу та представників релокованого на Закарпаття бізнесу. Зі слів Ельвіри Лесишин, якби бізнесмени знали один одного, спілкувалися б, то, можливо, створили би певні альянси, які дадуть поштовх для розвитку і їхньому бізнесу, і валютну виручку і для області це було б дуже непогано. Зараз не час конкурувати — каже вона.

Запускають “Школу експортера”, щоб налагодити спілкування влади з бізнесом.

— Владу завжди звинувачують у зайвому втручанні, а ми хочемо комунікувати з бізнесом, щоб чути про їхні проблеми і перспективи, чути їхні зауваження і добрі слова.

Закарпаття — найбезпечніший регіон для бізнесу, згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень

«Школа експортера» втілюється за сприяння Програми розвитку ООН в межах реалізації проєкту «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та Цілями сталого розвитку», який фінансується Урядом Німеччини.

Навчання в Школі буде безкоштовним, партнерками програми є Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Подати заявку на участь можна за посиланням, у формі є посилання на програму навчання.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.