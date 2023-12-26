Що відбудеться на Закарпатті в останній тиждень року. Афіша

Свята тривають, хоч позаду вже і День Святого Миколая, і Різдво, проте попереду ще щонайменше Новий рік, і ми продовжуємо знайомити вас з цікавими подіями, на які варто встигнути в ці останні дні 2023 року.

27 грудня

Новорічна вечірка для дітей 5+ (LaserTag by Playtime,вул. 8 березня, 43)

Малюків на святкування кличе дракончик Спайк, вечірка почнеться о 20:00.

А вже через день, 29 грудня на новорічну вечірку тут чекають на підлітків — буде інтерактивна програма з колесом фортуни, челенджі, інтерактивні гри та веселі завдання. Найважливіший момент — дискотека та зустріч з Сантою в кінці. Початок також о 20:00.

Музика з кіносаги про Гаррі Поттера у виконанні симфонічного оркестру (Закарпатська обласна філармонія).

Ви почуєте улюблені мелодії, які супроводжували Гаррі, Герміону та Рона в їхніх пригодах. Під керівництвом віртуозного диригента Олександра Госачинського симфонічний оркестр Gosorchestra зіграє найкращі композиції, які вже давно закарбувалися в наших серцях.

Початок концерту о 19:00, квитки: https://cutt.ly/ewRCX1Vn

Закарпатський епос Володимира Микити (Художній музей ім.Й.Бокшая)

На зустрічі мистецтвознавці презентують журнал “Антиквар” №132 з розповідями колекціонерів, коментарями музейних співробітників і художників різних поколінь. А ядром видання зробили батькові спогади, проілюстровані його власними творами, фотографіями та листами з архіву Музею Володимира Микити.

Початок о 15:00.

30 грудня

Хода звіздарів

Вифлеємську зірку — символ Різдва, віри і надії — учасники ходи прнесуть вулицями міста, стартують з площі Театральної о 15:00. “Майструйте свої зірки, вписуйте у них логотипи, гасла та місії і долучайтесь до спільної ходи!”, — кажуть організатори “Уж Ярмарок” та “Творчі волонтери Ужгорода”.

В рамках ходи пройде конкурс колядок та різдвяних зірок, а ще колядка на капелюха і благодійна лотерея.До участі запрошують колективи, заклади, фірми, компанії.

Звіздарі пройдуть набережною Незалежності, через транспортний міст, по вулиці Пилипа Орлика (колишня Льва Толстого), довкола парку Петефі, до ялинки і знову через міст на набережну.

Водночас 29-30 грудня на площі Фенцика пройде Благодійний ярмарок, на якому можна встигнути ще придбати новорічні подарунки та водночас зробити донат на ЗСУ.

“Вертеп Донеччини”(Закарпатський обласний музично-драматичний театр)

За основу постановки, яку підготували актори Донецького академічного обласного драматичного театру з міста Маріуполя, режисерка вистави Людмила Колосович взяла п’єсу Пантелеймона Куліша «Іродова морока». Цей твір був написаний у 19 столітті, але всі алегорії та порівняння, які використав автор — лишилися актуальними.

Квитки https://concert.ua/uk/event/vertep-donechchini-uzhgorod

Початок вистави — о 18:00.

Афіша оновлюється

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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