“Що потрібно зробити, щоб Україна вступила в ЄС”: депутат Європарламенту Міхаель Галер на форумі Re:Open Zakarpattia

Міхаель Галер, депутат Європейського парламенту, на форумі Re:Open Zakarpattia-2023 розповів про те, чому Україна, ще не будучи офіційно членом співдружності, факточно вже є такою.

З йоо слів, президенка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня звернулася до депутатів з проханням прийняти рішення щодо ухвалення вступу України до ЄС, але “ми в парламенті зробили це вже давно. Ми проголосували за надання Україні статусу кандидата. Ми також проголосували, що Україна має стати не лише членом ЄС, але і НАТО. Хоча це все ще не відповідь на питання, чому Україна є однією з нас”, — сказав він.

Серед причин, чому Україна фактично вже є однією з країн Євроспівдружності Міхаель Галер назвав історію Закарпаття, яке менше, ніж інші регіони країни перебувало в складі СРСР. “Європейськість” нашого регіону підкреслює багатомовність та багатокультурність краю.

— Якщо ми звернемось до Магдибурзького права, яке існувало в багатьох інших містах України, ви ще раз можете навести цю причину, — сказав євродепутат. — Історичних подій не достатньо. Ми можемо говорити про дії українців. Тим, що ви б’єтесь у цій війні, ви показуєте, що б’єтесь за нас. І ми маємо вас підтримувати, надавати зброю, підтримувати у парламенті та інших установах. Це ще одна причина, чому Україна є однією з нас.

Серед того ж, що потрібнозробити для вступу до ЄС Міхаль Галер назвав підсилення місцевого самоврядування, про пряме застосування демократії, збереження реформи децентралізації.

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— Йдеться не лише про рішення ради розпочати переговори з Україною, але і про подальше фінансування, про спеціальний пакет, який складає 50 мільярдів євро. Ми говоримо про те, що це збільшить масштаб нашої щорічної допомоги. Це одне з тих питань, яке ми маємо ухвалити одностайно. Це друге найважливіше рішення, яке буде прийнято в грудні. Йдеться про те, за що б’ються українці і що вони захищають.

З його слів, після перемоги Україна буде країною, де громадяни знають, що вони хочуть, коли будуть демократичну державу. Єднання після перемогибуде особливо відчуватися в Закарпатті, де є багатонаціональне населення. В Європарламенті сприймають наш регіон, як транзитний для України і ЄС. Тут, за словами депутата, є вся необхідна інфраструктура, прикордонна співпраця, яка вже існує, але її треба розвивати надалі. Цей регіон має добрі перспективи.

Втім у країні є чимало прихильників старого режиму, “які мовчать, але планують кроки наперед після закінчення війни“.

— Вони руйнують все, що можуть. Неможливо домовитись з росіянами. Варто жити в рамках верховенства права і не повертатися до старого життя. Україна матиме активістів, реформаторів, представників громад суспільства. Завдяки їм Україна стане тою, якою хоче. Ми в Європарламенті будемо з вами. Ми інвестували надто багато у підтримку України. Не лише тому, що ви цього заслуговуєте, а тому, що ви – одні з нас, — сказав Міхаель Галер.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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