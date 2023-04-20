Що подивитися в Ужгороді в найближчі вихідні

Впродовж найближчих вихідних, навіть з 21 по 23 квітня в місті відбудеться цілий ряд культурних, спортивних та розважальних заходів. Публікуємо їх, щоб ви не розгубилися в розмаїтті квітневих цікавостей.

Отож, з 21 квітня в Ужгороді, на базі Закарпатського обласного музично-драматичного театру стартує Міжнародний театральний Фестиваль Свободи. Участь у ньому візьмуть театральні колективи Італії, Чехії, Словаччини, Фінляндії та України, звичайно — Маріупольський академічний, Івано-Франківський національний та Закарпатський музично-драматичний театри та Закарпатський обласний театр ляльок. Програму можна подивитись на сайті театру.

Щовечора на вас чекає лазерне шоу на відкритій сцені та відеомапінг на будівлю Лялькового театру.

P.S. Зверніть увагу, що Велика сцена: Закарпатський академічний музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв Мала сцена: Закарпатський академiчний обласний театр ляльок «БАВКА» Вулична сцена: сцена на площі перед Закарпатським академічним обласним театром ляльок

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Щорічний благодійний квітневий ярмарок “Сакура-Фест” розгорнеться в старій частині Ужгорода, де ростуть найгарніші та найстарші сакури, висаджені ще в 30-ті роки минулого століття. Організатори — волонтери Руху підтримки закарпатських військових — підготували цікаву програму, яка допоможе трохи розгрузити голову, заспокоїти емоції і зібрати донати на ЗСУ та на забезпечення закарпатської бригади.

Локації: “Сакуровий квартал” — суцільна фотозона в центрі міста, де кожен зможе зробити гарні кадри на фоні старовинної архітектури.

Триватимуть відкриті екскурсії містом, працюватиме благодійний ярмарок, де організатори зібрали унікальних крафтових виробників нашого краю. Можна буде придбати фермерські продукти (сири, м’ясо та ковбаси, соуси), вино, крафтові настоянки та інші алкогольні напої та авторські солодощі, також святковий декор для дому, свічки, одяг та аксесуари.

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В ці дні Ужгород поринає в цвітіння сакури і тому в місті стартувала просвітницька кампанія “Сокоти сакури!”. Ініціативу започаткували волонтери Руху підтримки закарпатських військових ще в 2017 році. Офіс Руху розташований у центрі міста, в “чеському кварталі”, де ростуть найдавніші та найкрасивіші сакури Закарпаття, й волонтерам було надто боляче бачити зламані гілочки з ніжними рожевими квітами. Тому розпочали боротьбу з пошкодженням сакур, що, на жаль, трапляється в сезон цвітіння. Цьогоріч до акції долучилися й переселенці, які знайшли в Ужгороді прихисток від війни.

У рамках великої кампанії створили перші 50 інформаційних табличок, які гості міста розвісили в “чеському кварталі” Малий Галагов.

Акція стартувала вчасно, бо сакури саме набираються сил і перші уже стали об’єктами “полювання” людей, які не шкодують квітучих гілок в гонитві за гарним фото чи намагаються зробити собі букет.

Мета — дати більше інформації про весняних “зірок”-екзотів і вберегти дерева від вандалізму. Захід здійснюється спільно з МОМ і за фінансової підтримки Карпатського фонду та Fondation de France у рамках Проєкту підтримки надання сталих соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб в Західній Україні.

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Цієї суботи багато країн відзначатимуть День Землі — день, котрий покликаний спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля нашої планети, берегти те, що маємо, адже планети “Б” не існує. З цієї нагоди організатори — “Зелений варош” та Молодіжний координаційний центр лідерів Закарпаття “Нова генерація України” — запрошують на ряд заходів:

10:00- 13:00 — на площі Театральній буде представлена серія інсталяцій з використання побутових відходів зроблених учнями 4 класу Ясінянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 під час уроків дизайну та техноогій під керівництвом Марії Кеслер;

– “Не гальмуй – сортуй!” розповідь й вікторина від лідерів Молодіжної ГО “Нова Генерація України” про сортування відходів, наставник Анна Сабадош. Повчимося сортувати, отримаємо цінні екоподарунки, поспілкуємося.

13:30-15:00 “Ювентус”, вул. Мукачівська, 23 (бомбосховище). Тут відбудеться знайомство з екопроектами регіону, перегляд міні-фільмів, чаювання та рефлексії на тему збереження природи та театралізована вистава-експромт “Величне Сміття”.

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“Люксембург, Люксембург!” — 23 квітня, о 15.00 в кінотеатрі «Доміон» відбудеться спеціальний показ стрічки ужгородського режисера Антоніо Лукіча з творчою групою та акторами, які виконали головні ролі —Амілом та Рамілом Насіровими. Щоправда, вільних місць на показ уже немає.

Втім стрічку можна переглянути також у кінотеатрі “5 елемент”.

Varosh

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