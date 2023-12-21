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Новини

Ще одну школу в Ужгороді перевіряли через ймовірне замінування, повідомлення не підтвердилося

21 Грудня 2023 15

Анонімне повідомлення про замінування Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора надійшло 20 грудня у другій половині дня.

Як повідомила у коментарі Varosh речниця  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ганна Дан, після отримання повідомлення із закладу було евакуйовано учнів та педагогічний склад.

На місці працювали вибухотехніки та криміналісти. За підсумком обстеження навчального закладу вибухівку не вивили, розповіла Ганна Дан.

Це вже друге повідомлення про замінування навчального закладу в Ужгороді за 2 дні.

Як повідомляв Varosh, 19 грудня так само анонімним повідомленням “замінували” школу №20 – ліцей «Лідер». Тоді так само повідомлення про ймовірну вибухівку у навчальному закладі не підтвердилося.

Як повідомили видання в Ужгородській міській раді, переважно всі ужгородські школи з наступного тижня йдуть на канікули: більшість — уже з понеділка, 25 грудня.

Varosh,

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# вибухівка # замінування # повідомлення # школа

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