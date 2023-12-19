Одну зі шкіл Ужгорода перевіряють через повідомлення про замінування (Оновлено)

Зранку надійшло повідомлення про замінування школи №20 – ліцею «Лідер».

Як розповіла у коментарі Varosh речниця Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ганна Дан, повідомлення про мінування школи надійшло електронною поштою.

Повідомлень щодо мінування інших навчальних закладів у поліції не отримували, уточнила Ганна Дан.

Учнів та педагогічний колектив закладу було евакуйовано з будівлі.

На місці працюють вибухотехніки та криміналісти.

Як писав Varosh раніше, одне із рішень останнього із засідань Ради оборони області стосувалося саме безпеки шкіл.

Так, зокрема, за словами заступника голови Закарпатської ОВА Ігоря Шинкарюка, йдеться про те, що в закладах освіти краю відтепер передбачать постійне перебування представника Нацполіції чи охорони, а також встановлення спеціальних технічних засобів захисту.

Оновлено

Обстеживши будівлю, вибухівку виявлено не було, інформація про замінування не підтвердилася, повідомила Varosh речниця обласного управління поліції Ганна Дан.

Varosh,

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