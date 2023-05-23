Ліквідували пішохідний перехід для безпеки ужгородців

Пішохідний перехід по вулиці Підгірній в Ужгороді, біля ЗОШ №4 ліквідували. Про це повідомили на офіційному Телеграм-каналі Ужгородської міської ради.

“Рішення прийняли на засіданні транспортної комісії за рекомендацією працівників відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції – для попередження ДТП”, — йдеться в повідомленні.

— В суботу на місці була комісія, яка прийняла таке рішення, — сказав Varosh Петро Бобик, начальник відділу транспорту Ужгородської міськради.

Для забезпечення безпеки пішоходів працівники КП «КШЕП» облаштували турнікетну огорожу. Ужгородцям рекомендують користуватися переходом трохи далі – за 55 метрів – на вулиці Собранецькій.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради в Телеграм

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