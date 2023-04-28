“Шахтинський ліс” в Ужгороді планують облаштувати для ековідпочинку

Банер ГО “Шахтинський ліс” презентували 27 квітня в Закарпатській ОВА. Роботи з відновлення та прибирання в лісовому масиві в мікрорайоні “Шахта” в Ужгороді ведуться вже давно, — сказав Varosh керівник організації Ігор Ключевський.

— Місяць тому його прийшли прибирати і працівники облдержадміністрації, держлісгоспу та ДСНС, — розповів він. — Але й самі мешканці мікрорайону регулярно прибирають територію лісу, десь від вулиці Берчені до криниці, куди люди ходять по воду. Є деякі недобросовісні люди, які можуть заїхати туди автомобілем і викинути шини, мішки зі сміттям…

Мешканці прибирають ту частину лісу, яка ближче до житлового масиву. Але, за словами Ігоря Ключевського, керівництво області планує привести до ладу більшу частину: від автозаправки на вулиці Берчені до галявини за криницею. Цю ділянку планують облаштувати для різного роду відпочинку: для занять йогою, медитацією, скандинавською ходою, спортивним орієнтуванням, велопрогулянок. Кожна локація матиме свою особливість.

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Сама земельна ділянка належить УжНУ, заклад планує висадити там певні види рослин.

—Тобто, кожен хтось буде щось робити, — пояснив Ігор Ключевський. — Ми як мешканці мікрорайону, створили ГО “Шахтинський ліс” і взяли на себе зобов’язання влаштовувати екопатрулі, вести просвітницьку роботу, попереджати про заборону розпалювати вогнища, бо зараз почнеться сезон пікніків.

Щоб ужгородці, не тільки мешканці мікрорайону, могли підтримати відновлення Шахтинського лісу в ГО запустили акції “Кавилюємо на Шахті” і створили QR-код, скориставшись яким можна перерахувати певну суму. Тоді, за словами керівника організації, буде можливість встановити новий контейнер для сміття чи для закупівлі обладнання для прибирання, встановити лавиці та столи, які можна зробити з повалених буревієм дерев у лісі, тощо.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці

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