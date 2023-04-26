Загати для запобігання пересихання Долини нарцисів допомогли зробити ековолонтери

Волонтери із екородини Chysto.de в рамках екопікніка #18, який проходив 22-23 квітня, допомогли адміністрації Карпатського біосферного заповідника боротися із пересиханням Долини нарцисів. 150 волонтерів очистили вологі луки після зрізання кущів на площі біля 20 га, зробили три загати на меліоративних каналах та підготували десятки в’язок із попередньо зрізаних гілок, що також будуть використані для будівництва загат. Повідомлення про це з’явилось на сторінці у Фейсбуці ГО “Дунайсько-Карпатська Програма”, які стали ініціатором заходу.

— Для нас дуже цінно об’єднуватися з людьми, які так само, які і ми, дбають і бережуть природу, — сказала Varosh Лєна Жук, голова ГО “Чисто.де”. — Ми таких людей запрошували до себе на берег (Вільшанського водосховища, — ред.), разом писали клопотання, досліджували берег і отримали від них запрошення підтримати Долину нарцисів. Ми вдячні за можливість доторкнутися до такої справи і мали можливість в один екопікнік поєднати одразу два заходи з порятунку унікальних локацій.

Богдан Проць, керівник ГО “Дунайсько-Карпатська Програма”, розповів, що через брак традиційного викошування та випасання лука заростає деревами та кущами, а внаслідок кліматичних змін Долина нарцисів пересихає.

— Для того, щоб врятувати Долину нарцисів, потрібно підняти рівень грунтових вод, щоб нарцис міг дати квітку і сформувати насінину, — пояснив він Varosh. — По-друге, оскільки нарцис може рости в межах традиційного господарювання, має бути випасання або викошування після того, як нарцис дасть свою насінину. Останні роки це все робиться і ми маємо суттєвий прибуток нарцисів у Долині.

Крім того, за словами Богдана Проця, потрібно дбати про рівень води в Долині, тому що коли він малий, то різко зростає ріст кущів, які агресивно займають територію Долини.

Відтак волонтери на другий день екопікніка #18 допомагали робити загати із вербових гілок, покликані затримати у повноводний період якомога більше води, щоб підтримати луки із нарцисом вузьколистим у посушливий період.

Захід провели в рамках проєкту ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” “Врятувати Долину нарцисів”.

Varosh

Фото зі сторінки ГО “Дунайсько-Карпатської Програми” у Фейсбуці

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