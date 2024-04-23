Сфотографуватись на підтримку “Крил”: проєкт “Фотоспалах” вдруге пройде в Ужгороді

З 29 квітня в Ужгороді впродовж тижня можна буде зробити фотосесію за донат – в місті триватиме благодійний проєкт «Фотоспалах». Виручені з акції кошти підуть на забезпечення спецпідрозділу ГУР МО «Крила».

Проєкт «Фотоспалах» завітає в Ужгород уже вдруге. Ще раніше він також проходив і в Мукачеві. Ініціаторами проєкту є об’єднання волонтерів з різних міст України “Небесна – Об’єднані”. Вперше «Фотоспалах» свого часу провели у Дніпрі. Відтак він втілювався також у Запоріжжі, Києві, Одесі, Львові, Чернівцях, Мукачеві та власне в Ужгороді, розповіла у коментарі Varosh волонтерка проєкту Олександра Кедик.

«Ідея полягає в тому, що ми залучаємо фотографів та фотостудії, які на волонтерських засадах віддають свої 2 години для експрес-фотосесій. 1 експрес-фотосесія триває пів години, отже, один фотограф встигає зробити всього 4 фотозйомки. Не важливо, чи приходить на зйомку людина сама, чи з подругами, чи це буде сімейна фотосесія, чи love story», – розповіла Олександра Кедик.

В Ужгороді фотосесію за донат можна буде зробити в одному з двох форматів на вибір: у студії або на вуличній локації. Наразі до акції долучилося 17 фотографів та фотографок і 5 студій. Вуличні фотосесії можна буде зробити, зокрема, на узбережжі Ужа, у філармонії, у сквері на площі Петефі.

На зйомки необхідно записуватися заздалегідь, аби фотографи могли забронювати час. Нині, за словами Олександри Кедик, половина зйомок вже розплановані.

Донат за студійну фотозйомку становить 800 грн, за вуличну – 700 грн. Усі виручені з акції кошти волонтери спрямують на великий збір на 880 тис. доларів, який проводить Благодійна організація“Starlife Charity” для закупівлі 400 ударних БПЛА для спецпідрозділу ГУР МО «Крила».

Для тих, хто не бажає фотографуватися, але хоче підтримати збір, пропонують також розіграш авторського курсу від ужгородського тренера Богдана Кожухарика «Йога для початківців». Доступ до онлайн-курсу розіграють серед донаторів, які поповнять волонтерську «банку» на 300 грн.

Проєкт фотопалах триватиме в Ужгороді з 29 квітня до 5 травня.

Обрати фотографа та записатися на фотосесію можна за посиланням.

Банка для донату: https://send.monobank.ua/jar/5Gfs4uicn4.

Нагадуємо, що Varosh також проводить редакційний збір для закупівлі авто для ЗСУ, яке допоможе придбати Андрій Любка. З цією метою видання щотижня проводить Суботній аукціон, на якому розігрує лоти, надані закарпатськими брендами. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Українська фотографія

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