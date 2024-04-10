Проєкт “Фотоспалах” реалізовують волонтери в Мукачеві та Ужгороді

Об’єднання волонтерів з різних міст України “Небесна – Об’єднані” організували ініціативу 30-хвилинних експрес-фотосесій за донат, який скеровують на купівлю дронів для ЗСУ. Тепер збирають на 400 БПЛА для спецпідрозділу ГУР МО “Крила”, — розповіла Varosh одна з волонтерок Олександра Кедик.

Вона розповіла, що першим містом в якому народилась і реалізувалась ідея фотоспалаху було Дніпро. Саме там першими підхопили ідею 3 фотографи, які надали благодійно 2 години свого часу, були 2 студії, які також благодійно надали свій простір і людина могла вибрати фотографа і час і за донат отримати півгодинну експрес-фотозйомку.

Проєкт уже реалізували у Дніпрі, Києві, Мукачеві, Ужгороді, Запоріжжі, Львові, Чернівцях. Наразі, з 8 до 14 квітня фотографи працюють в Мукачеві та в Одесі, а з 29 квітня по 5 травня “Фотоспалах” приїде в Ужгород. В Мукачеві залишились вільними 3 сесії — переглянути графік можна за посиланням.

— Кожне місто — це тиждень роботи проєкту, ми запрошуємо фотографів у тому чи іншому місті, які готові на благодійних засадах віддати свої 2 години на реалізацію проєкту, — пояснила Олександра Кедик. — пів години зйомок і фотограф відпрацьовує 4 сесії.

В Ужгороді вже сформовані близько 10 фотографів та 6 студій, анонсувати зйомки почнуть ближче до початку роботи проєкту в місті. Стежити за анонсами і обрати для себе найбільш зручну годину можна на сторінках проєкту в Інстаграмі та у Фейсбуці. Після Ужгорода проєкт повернеться до роботи в Запоріжжі та Дніпрі. Такі тури робитимуть до перемоги, каже Олександра Кедик.

— Одне місто максимально збирає близько 50-60 тисяч гривень, — пояснила вона. — Тепер ми співпрацюємо з Благодійною організацією “Starlife Charity” і збираємо на 400 ударних БПЛА, наразі зібрано 513.950$ з 880.000$.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.