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Сергій Жадан презентував поетичну збірку “Скрипниківка” в Ужгороді

5 Вересня 2023 142

Сергій Жадан презентував в Ужгороді, в Закарпатському музично-драматичному театрі, нову поетичну збірку “Скрипниківка”. З Ужгорода почався тур поета з літературними читаннями містами України. Загалом протягом 3 місяців Сергій відвідає 18 міст, — кажуть організатори туру, Sabotage Concert Agency.

«Скрипниківка» – збірка віршів про мову. Про її здатність повертатися й самовідтворюватись, про її вразливість, про її здатність до опору. Звідси й назва – український правопис, який виходить поза суто академічні межі, стаючи чимось важливішим, щоденнішим, таким, що розлите в повітрі, що визначає наші інтонації.

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«Ця книжка почала писатися навесні 2021-го, — каже Сергій Жадан. — Що було тієї весни? Було відчуття східного ландшафту, який готувався прийняти на себе всю ваготу світла й темені. Було відчуття межі, неминучості й неуникненності всього того, з чим випаде зіткнутися, що слід буде назвати, що так чи інакше вплине на мову. Посередині книжка надломлюється. Цей надлам цілком очевидний, його не могло не бути. Від лютого минулого року ця глибока пекуча лінія проходить через книжки, вистави, фільми, музичні партії. Час розламався навпіл, він почав маркуватися ось цим «до» і «після»…

Після 24.02, видавалося, поезія звучить недоречно. Мені теж здавалося, що вся ця історія лишилася в минулому, що в цьому часі, в цій реальності вірші звучать непереконливо, що мова не надається до опрацювання, що саме письмо слід перевигадувати і що займатися цим має хтось інший, колись пізніше, не тепер, не тут. Але минуло кілька місяців від початку великої війни – і мова почала повертатися».

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Скрипниківка — український правопис, ухвалений 1928 року після обговорення на Всеукраїнській правописній конференції в тодішній столиці УСРР, у Харкові. Цей правопис затвердив 6 вересня 1928 року народний комісар освіти Микола Скрипник,

Почали тур з Ужгорода символічно, як з крайньої західної точки країни, — пояснила Varosh заступниця директора Департаменту культури Закарпатської ОВА Галина Ломпарт.

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— Ми одразу ж погодилися на прохання організаторів про проведення вечора, бо вже давно співпрацюємо з Сергієм Жаданом на волонтерській ниві і є палкими його шанувальниками, — розповіла вона. —  Приємно, що ми мали можливість, і організатори погодилися на це, дати певну кількість запрошень на вечір нашим хлопцям військовослужбовцям — ЗСУ, ТРО, і окрема наша військово-штурмова бригада, були і хлопці з нашого госпіталю.

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Під час вечора провели також аукціон з якого зібрали 129 500 гривень на потреби ЗСУ.

Varosh,

Фото: Sabotage Concert Agency

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# "Скрипниківка" # презентація # Сергій Жадан # ужгород

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