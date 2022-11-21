Мурал на основі арт-буку Сергія Жадана відкрили в Ужгороді

Проєкт «Мистецьке переродження»: старобільський мурал в Ужгороді презентували в місті до Дня Гідності. На стіні Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки група активістів з Мистецького об’єднання «Bet On Art» зі Старобільська, на Луганщині, відновили мурал на вірш «Пливи рибо, пливи..» з арт-буку Сергія Жадана.

Нагадаємо, такий самий мурал команда «Bet On Art» спільно з партнерами створили е у 2020 на стіні паркану в Старобільську, однак з початком війни окупанти знищили стінопис. Частина команди «Bet On Art» сьогодні живе в Ужгороді та за підтримки ГО “Простір молоді” відтворили знищений мурал на одній зі стін обласної бібліотеки.

За словами голови Ужгородської молодіжної ради Олени Біланіної, текст на ужгородській стіні дещо адаптували, і тепер вони відображають дещо позитивний настрой в суспільстві. Мурал малювала художниця Людмила Корж-Радько та студенти закарпатської художньої академії.

Серед офіційних осіб, які вітали відкриття стінопису була також голова парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, а Сергій Жадан, не маючи можливості бути присутнім на відкритті, записав своє вітальне слово.

Неофіційна ж частина складалася з декламації власних віршів Анастасії Літашової та Євгенія Напуда прочитала вірш Жадана. Долучився до відкриття також Василь Полажинець (гурт “Чаламада)” та музикант і волонтер Сергій Летучий. Презентували на відкритті також свої роботи фотографи Луганщини — на світлинах був Старобільськ.

— Для мене було важливо, що ми це все робили разом — з культурними та мистецькими діячами Луганської та Закарпатської областей. Це була реальна атмосфера єднання, — сказав ініціатор акції Сергій Летучий.

Втілити ідею стінопису вдалося після того, як Сергій Летучий виграв конкурс проєктів від ГО “Простір молоді”. Проєкт здійснювався за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Varosh

Фото: Володимира Хили

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