Скільки кисню отримує Ужгород: у Ротарі-парку провели інвентаризацію дерев

Близько 40 волонтерів вимірювали та фіксували дані кожного дерева в Ротарі-парку. Записували його діаметр, загальну висоту, висоту стовбура, висоту, ширину і стан крони та її освітленість. Робили це в рамках проєкту, який передбачає оцінку дерев для адаптації до зміни клімату, і зрештою, аби в кінцевому результаті дізнатися, скільки кисню виробляє парк, — розповіла менеджерка проєкту Наталя Волошин.

— Взяли ми Ротарі-парк, бо повважали, що це хороший взірець, на якому добре вчитися, тут дуже багато порід, — розповіла вона. — Ця польова оцінка відбувається в нас у рамках більшого проєкту — “Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні: iTree4UA”.

Зі слів Наталі, iTree — це інструмент, який розробила лісова служба Сполучених Штатів, і він рахує в грошах екосистемні послуги, які дають дерева. Екосистемні послуги стають дуже популярною темою останнім часом, бо українці починають замислюватися над тим, що вирубуючи дерева, чимось потім їх необхідно буде «замінити». Тому й почали замислюватися, що нам дає дерево, що дають ліси, і для міст, за словами Наталі, iTree — чудовий інструмент для вивчення цього.

Ужгород є одним з чотирьох пілотних міст, разом з Новим Роздолом (Львівська обл.), Демидовом (Рівненська обл.) та Бережанами (Тернопільська обл.), де проводиться така інвентаризація. За проєктом, мали бути представлені міста в усіх частинах України, але через війну зосередилися тільки на західних регіонах.

— Для оцінки дерев ми зібрали волонтерів, — розповіла Наталя, — вони будуть підходити до кожного дерева і за формуляром оцінюватимуть його. Ми попередньо промаркували кожне дерево, їх у парку 210, намалювали карту-схему, розділили волонтерів на групи і проінструктували їх. Найцікавішим було для нас визначитися, як вимірювати висоту дерева, і тут є кілька варіантів, про які ми розповіли волонтерам. Особисто я завантажила собі застосунок на телефон, який допомагає це робити.

Проєкт здійснюється за фінансової підтримки тієї-таки лісової служби США, головним виконавцем є ГО екоклуб «Зелена хвиля».

Varosh

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