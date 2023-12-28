Салюти та феєрверки: що робити, якщо ви стали свідками використання піротехнічних засобів

З 6 листопада 2023 року в Україні набув чинності закон №7438 про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Згідно з законом забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард класів F2, F3, F4. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

— Перевірки здійснюємо постійно, зокрема цим займаються співробітники управління превентивної діяльності, — сказала Varosh речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Вона пояснила, що за порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУ) належить штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн. Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення. За порушення тиші (ст. 182 КУпАП) людина буде зобов’язана сплатити штраф від 85 грн до 255 грн.

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів загрожує штраф становить від 1 020 грн до 1 700 грн з конфіскацією піротехнічних засобів (ст. 195-6 КУпАП), а хуліганство карається штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн., або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років (ст. 296 КК України).

Нагадаємо, 7 грудня працівники Патрульної поліції затримали 19-річного ужгородця, який о 1-й годині запустив салют в Ужгороді. Юнака знайшли і притягнули до відповідальності за 182-ю статтею.

Правоохоронці нагадують: якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або чуєте характерний від їх використання звук, повідомляйте на спецлінію 102!

Varosh,

Фото Патрульної поліції Житомирської області

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