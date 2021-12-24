Руслан Тремба презентував експозицію “Тихий годинник” в Щербенко Арт Центрі

22 грудня ужгородський художник представив експозицію своїх робіт в Щербенко Арт Центрі.

На виставці представлені роботи різного періоду, починаючи від 2015 року, завершуючи роботами, які Руслан підготував за декілька днів до експозиції.

Руслан Тремба, художник: “На цих роботах – коло – спогади з дитинства, які доходять до сьогоднішнього дня. Звісно, це все у позитиві. Це проєкт про життя і смерть. Якби не було смерті, ми б не кайфували від життя, були б розбещені і не розуміли б, в чому сенс існування. А смерть – це кінцева точка, тому ми пізнаємо життя і любимо його. Щастя – у дрібницях, треба їх помічати”.

“Уява Руслана невпинно коливається між минулим та сьогоденням. Віднайдені колись образи та сюжети набувають нового вигляду, розкриваються через новий досвід. Минуле ніколи не лишається в минулому, не буває вичерпаним та безжиттєвим. Теперішнє це діалог з різними пластами минулого, його переоцінка відповідно до актуальних викликів. Художник проходить цей шлях, працюючи зі своїми творами. Серії “Bundes Eigentum”, “Крапка”, “Образ” та “Вірники” слугують шматочками пам’яті, які вбудовуються в актуальні враження, створюючи тло для серій “Наближення”, “Двері відкриті”, “Портрети дитинства””, – пишуть у організатори.

Руслан каже, що секрет його самовираження – у розумінні себе: “Треба в першу чергу в гармонії собою тусуватися. Відчувати своє тіло і розуміти дух. У кожного своє самовираження: у когось – рвані штани, а у когось – відрубана голова. А у мене воно просте – гармонія експресивна чи спокійна – виходить на холсти”.

Проєкт у Києві триватиме до 5 лютого 2022 року.

Varosh

Фото – з архіву Руслана Тремби та Shcherbenko Art Centre