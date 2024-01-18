Румунські фермери заблокували кордон для в’їзду вантажівок із Закарпаття у пункті пропуску Халмеу-Дякове

Акцію з блокування пункту пропуску Халмеу румунські фермери анонсували напередодні ввечері.

Зранку 18 січня румунські фермери перекрили в’їзд для вантажного транспорту з пункту пропуску Дякове, що на Закарпатті, в Румунію через пункт пропуску Халмеу.

Як повідомляє Державна митна служба України, протестувальники здійснюють блокування кордону великою сільськогосподарською технікою.

«Наразі рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових транспортних засобів. Терміни проведення блокування наразі не відомі», – повідомляють у Держмитслужбі.

Станом на зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, в єЧерзі – 607 транспортних засобів.

За минулу добу оформлено та пропущено:

на виїзд з України – 138 транспортних засобів

на в’їзд – 105 транспортних засобів.

Контекст

Це вже третій пункт пропуску, заблокований румунськими фермерами на кордоні з Україною. 13 січня вони заблокували пункт пропуску «Сірет» на території Румунії для в’їзду вантажівок з України через пункт пропуску «Порубне», а 15 січня перекрили в’їзд для вантажівок через пункт пропуску “Вікову-де-Сус – Красноїльськ”.

У такий спосіб румунські фермери висловлюють свою незгоду з механізмом імпорту українського зерна з України. Так, протестувальники нарікають, що поставки українського зерна завантажили всі потужності з перевалки в порту Констанци й обвалили ціни на сільськогосподарську продукцію в регіоні.

Вдаючись до блокування кордону, румунські фермери вимагають дотацій та компенсацій збитків, яких вони зазнали, а також відновлення митних зборів на товари українського походження.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які на знак протесту блокували кордон з Україною.

Однак навіть після цього фермери не зняли блокаду у двох пунктах пропуску з Україною, а нині – заблокували ще один.

Раніше так само блокували в’їзд вантажного транспорту на територію Словаччини словацькі фермери, висловлюючи незгоду із діючим «транспортним безвізом» між ЄС та Україною, впровадженим із 1 липня 2023 року. Словацькі страйкарі заявляють, що через згадану угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Varosh,

Фото Закарпатської митниці

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