Розказати про гори: Ужгород прийме III Карпатський гірський кінофестиваль

Третій Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль почнеться в Ужгороді вже цього четверга. Програмний директор кінофестивалю Дмитро Грешко розповів Varosh, що була думка цього року не проводити фестиваль з огляду на війну, але вирішили все ж провести, щоб показати, що життя триває. Всі кіно покази й активності фестивалю відбудуться на підтримку благодійного фонду «Серце до Серця» із Закарпаття.

— На кінофестиваль завітають режисери та режисерки, які особисто презентують фільми, — сказав Дмитро Грешко. — Відвідати кінопокази «Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю CMIFF» – це не тільки подивитись вражаюче кіно на великому екрані. Це унікальна можливість познайомитись з авторами фільмів. Задати їм питання, висловити своє захоплення або підтримку, знайти нових однодумців та партнерів для спільних проектів!

— Стрічки, які презентуватимуть на фестивалі — насамперед про гори, про людей, які живуть у горах, про природу. Звісно певні трансформації тематики будуть, це відображення нашої дійсності, але загальний фон фестивалю незмінний. Цей фестиваль не для того, щоб проявити якісь свої понти чи фінансові спроможності, він для людей, які живуть природнім життям, — сказав Varosh співзасновник фестивалю В’ячеслав Єгоров.

На фестиваль цього року прислали 116 кіноробіт з усього світу (Україна, США, Індія, Італія, Бразилія, Великобританія, Франція, Туреччина, Словаччина, Австрія, Німеччина, Іспанія та інші). Найбільше фільмів на конкурс — 19 — надійшло з України.

На кінофестивалі будуть покази переважно документальних фільмів конкурсної програми, лекції на тему кіно, екології та туризму; творчі зустрічі з представниками кіноіндустрії (акторами, режисерами, сценаристами, кінознавцями та продюсерами), будуть також тематичні екскурсії Ужгородом. Також запланований благодійний вечір «Сharity dj marathon» та фотоконкурс «Природа зцілює».

В рамках Карпатського гірського кінофестивалю відбудеться також фотоконкурс “Природа зцілює”. Цього року його учасниками могли стати тільки українці, роботи — фото саме Карпат — могли надсилати для участі в категоріях “Пейзаж”, “Дика природа” та “Нічна фотографія”. Журі — Сергій Денисенко, Сергій Гудак, Паша Товтин, Лариса Липкань та Ганна Кузьо, представниця партнеру фотоконкурсу Франкфуртського зоологічного товариства. Відібрані фото візьмуть участь у онлайн-голосуванні за “Приз глядацьких симпатій”, яке розпочнеться 15 вересня і триватиме до 17 вересня.

«Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) 2022» оголосив програму заходів

Одночасно з кінофестивалем в Ужгороді 12-18 вересня проводять 5 кіношколу “Скалка”, яку створили для всіх, хто бажає познайомитись з етапами сучасного кіновиробництва та зняти своє перше короткометражне кіно за 7 днів.

Кіноперегляди фестивалю відбуватимуться в залі Театру ляльок “Бавка”, лекції на тему кіно, екології і туризму — в Olivye house. Всі активності кінофестивалю — безкоштовні та відбуваються з дотриманням карантинних вимог та правил безпеки.

Організатор кінофестивалю — Закарпатська Фільмкомісія. Співорганізатор — Закарпатський академiчний обласний театр ляльок «БАВКА»

Varosh

Фото: Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль

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