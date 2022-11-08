Робота фотографа Михайла Дороговича втретє отримала відзнаку на міжнародному фотоконкурсі

Портрет художника Петра Шолтеса роботи Михайла Дороговича став лауреатом портретної премії Shoot The Frame Awards October 2022. Про це фотограф написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

“Це фото Петра Шолтеса втретє приносить мені успіх на світовій арені) Дякую!” — написав він.

Попередні дві відзнаки портрет отримав, посівши 2 місце на міжнародному конкурсі Monovisions Photography Awards в категорії «Портрети». та отримавши почесний відгук на International Photography Awards у Лос-Анджелесі.

Михайло Дорогович розповів Varosh, що цього разу організатори конкурсу самі звернулися до нього з проханням надіслати кілька своїх робіт.

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— Я надіслав їм 7 портретів з серії відомих та цікавих особистостей Закарпаття, самі класні фотографії. З них у фінал вийшли портрети Тетяни Літус та В’ячеслав Віньковський, а Петро Шолтес став лауреатом! — розповів Михайло. — Для мене це дуже приємна новина!

Varosh

Фото зі сторінки Михайла Дороговича у Facebook

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