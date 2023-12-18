Різдвяні вечорниці та знайомство з традиціями провели закарпатські словаки

Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок “Довіра” провело Різдвяні вечорниці “Vianočná besiedka”, де ближче познайомили ужгородців зі словацькою культурою та її традиціями.

— Ми започаткували традицію збирати закарпатських словаків, голів товариств, усіх, хто почуває себе словаками, і утверджуватися в тому, що словаки були, є і будуть, — сказала одна з організаторок заходу Яна Дудаш, голова Закарпатського обласного культурно-просвітнього товариства словацьких жінок “Довіра”.

На захід зібралися представники громади з Ужгорода, з сіл Середнє, Сторожниця, Оноківці. Пригощали гостей традиційними словацькими стравами м’ясного і пісного характеру та смаколики, які пеклися безпосередньо на Різдво — медовники та маківник.

— У словаків насамперед відрізнявся Різдвяний стіл, — розповіла Яна Дудаш. — У них немає 12 страв, властивих українській Різдвяній традиції. В них є бобальки, капуснІца, оплатки, мед, часник, і потім, уже в ХХ ст. з’явилася риба.

Зі слів Яни Дудаш, своєрідною особливою традицією словацького Різдва була ялинка, яку підвішували до строп. Вона ніколи не стояла на підлозі.

— Це означало, що дух предків завжди над нами, — пояснила вона. — І так було, що коли ми поділимося оплатками, з’їмо часник, мед, то в добробуті і здоров’ї зустрінемо наступний рік.

На вечорницях з традиційними піснями виступили фольклорні колективи “Руменок” (Середнянська ТГ) та “Арніка” (Холмківська ТГ). На заході була присутня також представниця польського культурного товариства, яка сказала Varosh, що вчиться у словацького товариства проводити подібні атракції.

Varosh,

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