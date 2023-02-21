Ужгородські словаки зібрали на вечорниці представників нацменшин краю

“Fasiangova besiedka” — вечорниці перед постом — провели ужгородські словаки в понеділок, 20 лютого, у приміщенні Генерального консульства Словаччини в Ужгороді. Зібрали представників майже всіх нацменшин, крім румунів — були словаки, поляки, русини, угорці, роми, — розповіла Varosh одна з організаторок заходу Яна Дудаш, голова Закарпатського обласного культурно-просвітнього товариства словацьких жінок “Довіра”.

— Війна людей розтрусила, всі ми боремося з одним ворогом але життя триває і нам потрібно триматися один за одного, або перемогти в єдності, — розповіла Яна Дудаш. — І так ми поговорили з дівчатами і вирішили все-таки провести ці вечорниці. Раніше такі besiedk-и ми проводили регулярно щороку, вони базуються на глибоких традиціях словаків: традиційні страви, пісні, різні заходи перед Великоднім постом. Це час смачної їжі, солодощів, веселих розваг та затишних посиденьок.

На вечорі в консульстві зібралися всі представники нацменшин та представників влади, які, за словами Яни Дудаш, мають відношення до мультикультурного середовища Закарпаття. З народними словацькими пснями виступав колектив під керівництвом Ольги Наконечної-Бобак, викладачки Середнянської дитячої школи мистецтв.

— Представники нацменшини Словаччини — це молоді, активні люди, які пропагують традиції, фольклор, мову, яка є їхнім генетичним кодом. Ніхто в нас це не забирає і ми це плекаєо, щоб передати своїм нащадкам, — сказала Яна Дудаш.

Захід відбувся за сприяння Генерального консульства Словаччини в Ужгороді.

Varosh.

Фото надані Яною Дудаш

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