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“Різдвяна зірка”: в Ужгороді готують рекорд з найбільшої кількості пряників у формі Вифлеємської зірки

23 Грудня 2022 10

Національний рекорд з найбільшої кількості пряників у формі Вифлеємської зірки готує в Ужгородському скансені в неділю, 25 грудня, кондитерка Любов Керецман. Вона розповіла Varosh, що всі пряники розмальовані з дотриманням українських традиційних орнаментів.

— Робота на розмальовуванням трохи сповільнюється через відключення електроенергії, — сказала вона, — але малюю при свічках.

Пекти пряники жінка разом з помічницею почали ще 19 грудня. Всі вони одного розміру, але різної форми.

Тож у неділю, в Закарпатському музеї архітектури і побуту, у виставковій залі відбудеться виставка-продаж святкових смаколиків «Різдвяна зірка» від Любові Керецман. Окрім споглядання різнобарв’я орнаментів на пряниках, у відвідувачів буде можливість придбати їх.

Нагадаємо, Любов Керецман уже має один рекорд — найбільший кіфлик. 22 липня 2021 року вона спекла рогалик з горіховою начинкою завдовжки понад 2 метри і вагою 9,2 кг. Рекорд внесли в Національного реєстру рекордів України.

Varosh

Фото: Любові Керецман

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